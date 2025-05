El actor Manolo Solo salva a ‘La Revuelta’ tras el plantón de Melody: “Si me invitáis con más tiempo, igual no vengo”

En la pasada noche, el presentador del programa ‘La Revuelta’ de Radio Televisión Española, David Broncano, contó que la cantante Melody había cancelado una entrevista que había sido pactada anteriormente. A su llegada a España, la artista eurovisiva ha comentado que: "No os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos", ha declarado a varios medios de comunicación que han acudido al aeropuerto y la han preguntado sobre si la política ha influido en el resultado.

Así pues, la representante española en el Festival de Eurovisión, que tras aterrizar en Málaga descansa en Dos Hermanas, no tiene actualmente agenda prevista, solo el lanzamiento de la canción 'El apagón' para este viernes, y ofrecerá una próxima rueda de prensa aún sin concretar.

“No puedo ni hablar”

En ‘La Revuelta’ esta vez sí consiguieron encontrar un sustituto, y no tuvieron que tirar de documentales de animales. El entrevistado fue el actor Manolo Solo. Tal y como relatan en la web de la cadena pública, Manolo tuvo que vencer sus miedos para ser entrevistado por David Broncano y presentar la película ‘Una quinta en Portugal’, participada por RTVE. “No vendría por cualquier película”, ha manifestado el invitado, ganador del premio Goya a mejor actor de reparto en 2017.

“Si me invitáis con más tiempo, igual ni vengo, porque siempre me ha dado pánico”, ha reconocido el intérprete gaditano, que ha asegurado estar “sobrepasado, no puedo ni hablar” por el nerviosismo de la ocasión. “Yo, diva, en algún momento muy puntual, no te digo que no, pero salvaje… no estoy para muchos trotes”, bromeaba Manolo Solo ante el comentario de Broncano sobre la invitada a la que ha sustituido.

Una película sin pantallas: ‘Una quinta en Portugal’

Aunque ha llegado “muy asustado”, al final “la sangre no ha llegado al río” y Manolo Solo ha podido disfrutar de su entrevista en ‘La Revuelta’, subrayan. En ella ha celebrado que su nueva película, ‘Una quinta en Portugal’, esté “funcionando sorprendentemente bien para lo pequeña que es: tranquila, pausada, pero no aburrida. Bonita, pero no cursi”.

En esta historia dirigida por Avelina Prat y coprotagonizada por Maria de Medeiros, se “habla de la identidad, el reseteo de una persona gris tras ser abandonada por su mujer sin saber los motivos”. El protagonista, al que encarna el actor gaditano, atraviesa un viaje simbólico y literal, enfrentándose a “la posibilidad de rehacerse en otro país, en otra cultura”. Se trata de “una fábula, un cuento verosímil”, ambientado en el tiempo presente, pero “se puede contar sin pantallas”.