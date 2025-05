Màxim Huerta, tajante con Melody: “Cuando hay siete iguales, no hay ninguna diferencia”

Presentador, escrito, exministro y tertuliano. Màxim Huerta tiene muchas opciones para poner en su perfil de Twitter. Algunas para estar orgulloso. Quizá otras no tanto. Muchos años después resulta curioso saber qué dijo Ana Rosa Quintana cuando Huerta fue el elegido por Pedro Sánchez para ocupar la Cartera de Cultura (puede ahora no dijera lo mismo).

Entonces, AR señaló: "Me parece fantástico. Màxim ha estado con nosotros casi diez años y se fue porque es un hombre de la cultura, que quería escribir, que ha triunfado con sus libros. Es un hombre joven, independiente. Estamos muy orgullosos todos los del programa". Ana Rosa no demostró grandes dotes como vidente puesto que aseguró que Huerta lo haría muy bien.

También sorprende la opinión sobre el Ejecutivo de Sánchez, sobre todo, si se compara con las opiniones al respecto del presidente que la presentadora tiene en estos momentos: es un Ejecutivo "excepcional". "Pedro Sánchez ha acertado de pleno por la cantidad de mujeres que hay, por la cantidad de personas independientes que hay, que tienen su profesión, que han triunfado, que son profesionales, que son técnicos. Me parece que nos ha dado una gran sorpresa".

Eurovisión también es política

Hay algo que cada día está más claro: todo es política. Eurovisión siempre lo ha sido, pero en esta última edición, con la polémica a raíz de la participación de Israel, mucho más. Huerta ha opinado de la actuación de Melody, la representante española, en ‘El programa de Ana Rosa’.

Esto es lo que ha dicho, según Semana, el exministro: "En escena había tanta diva, había tanto body, tanto escote, tanta bota, tanta uña larga que al final es que no sabes cuál es la tuya. Entonces gana la diferencia. El que canta lírico, el que canta sentimental cuando todos hacen rock, el de rock cuando todos están en plan melódico. Cuando hay un montón de divas -Melody es maravillosa, me cae de maravilla-, pero cuando hay siete iguales, con más o menos talla, y no sabes cuál es la tuya, no hay ninguna diferencia".

También ha hablado de la actuación otra expolítica como Cristina Cifuentes. En la misma publicación replican las palabras de la exdirigente popular: "Yo creo que ha habido un voto de castigo en el televoto popular al Gobierno. Al final lo ha pagado ella y es muy injusto, al margen de que la canción sea mejor o peor, ella estuvo fantástica. La actuación fue increíble. No merecía ser la antepenúltima".