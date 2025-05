Leire Martínez confiesa lo que sucedió cuando llegó a ‘La Oreja de Van Gogh’: “Todo el mundo quería temita conmigo”

Leire Martínez está viviendo un buen momento. Desde que fue despedida como vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ decidió tomar las riendas, empoderarse al máximo y hablar. Hablar dándole igual el qué dirán. Y así ha pasado por diversos platós de televisión, como ‘La Revuelta’, donde presentó su nuevo disco y reconoció que su nuevo single está dedicado a sus excompañeros. Los destruye.

Y también se ha confesado con cosas más livianas. Así ha sido en la entrevista que ha concedido a Flaixbac. En ella, ha señalado que cuando llegó a ‘La Oreja de Van Gogh’ era la chica nueva en la oficina y todo el mundo “quería cemita” con ella. “En aquel momento estaba todo en su sitio, estupendo, con 17 o 18 años menos y hubo deportistas importantes del momento. Hubo un futbolista y otro importante de otro deporte. Con el futbolista sí paso, pero con el otro no”.

Apoyo a Cayetana Guillén

Después de que a Cayetana Guillén Cuervo se le escapara que Amaia Montero iba a volver a ‘La Oreja de Van Gogh’, Martínez comentó: "Todo se acabaría antes si se hablara claro del tema. Si tiene que ser, que sea, y si no, no. No pasa nada”.

"Entiendo que tampoco es una decisión sencilla y que si no hablan de ella es porque no es el momento", ha reconocido, saliendo en defensa de Cayetana por su desliz garrafal: "Pobrecita. Menudo marrón. Lo hizo con toda su buena intención... Hay una gran labor periodística a la hora de entrevistarla. Los periodistas han sabido hacerlo muy bien. Mi sensación es que, como la periodista da por sentada la noticia, ella dice: 'Pues ya se sabe'".

Leire Martínez debuta en la pequeña pantalla

La cantante debutará en la serie ‘Desagertuta / Desaparecido’, que se estrena el 19 de mayo en Primeran (EITB Media) y el 21 de mayo en Netflix. La serie gira en torno a la misteriosa desaparición de Jon, un joven que, tras pasar una noche en el monte con un grupo de amigos, deja como única pista un último post en redes sociales que será la clave para resolver el enigma.

Dirigida por Estel Díez y Javi Elortegi, los ocho episodios de la serie irán aumentando la intriga sobre el paradero de Jon, y también sobre su oscuro pasado. Un guion lleno de giros inesperados. ¿Jon se ha ido? ¿Está vivo o muerto? Leire Martínez, que al parecer interpreta a la madre del desaparecido según una publicación del personaje en la red social Instagram, ha compartido rodaje con actores como Gorka Otxoa, Anne Rot, Itziar Atienza, Jon Olivares o Ainhoa Larrañaga.