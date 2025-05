Aitana y el toresano Plex, juntos en la misma habitación: "Superguay"

Aitana y Plex suben el tono de su posible relación sentimental. La cantante, de 25 años, y el creador de contenido, de 23 años, y natural de Toro (Zamora), podrían estar comenzando una bonita historia de amor más allá de la amistad y admiración profesional que une a ambos.

Plex continúa viajando por el mundo y en la actualidad se encuentra en Nueva York, pero no está solo. En su último vídeo subido a YouTube, además de su grupo de amigos, aparece Aitana en su habitación de hotel.

"Ya estoy en la habitación, me he venido antes. Quería dormir. Así que nada, espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros en el día de hoy. Ya sabéis 'Like' y darle a suscripción se agradece un montón", recordaba. "Y dicho esto..." continuaba para decir su frase con la que despide sus publicaciones, pero Aitana aparecía por sorpresa en el vídeo.

"Que al final siempre seremos historias", dice Aitana. "Solo", le puntualiza Flex. "Ah, solo, perdón. Pues solo".

"¿Has visto qué guay es quedarse hasta el final?", le pregunta entre risas Aitana mirando a Plex. "Superguay", le responde él de forma cómplice luciendo también una amplia sonrisa.

Aitana, con una camiseta de Plex

Javi Hoyos, especialista del corazón, ha aportado más datos. Según sus informaciones, el encuentro no hubiera sido de forma puntual como se creyó con el de Japón, sino que Aitana estaría compartiendo el viaje a Nueva York con Plex y todos sus amigos. De hecho, parece que su voz es identificada en el vídeo durante su visita por la ciudad, aunque en la imagen no aparezca.

Además, cuando sí aparece al final del vídeo, Aitanan lleva una camiseta de Plex. "Para mí esto ya es supersignificativo", destacaba. "Aquí huele a romance", sentenciaba.