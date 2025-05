Jonan Wiergo y Christian Tomás rompen su relación

Christian Tomás y Jonan Wiergo ya no son pareja. Tras ocho años juntos, los influencers han decidido romper su relación sentimental y tomar caminos diferentes en el plano amoroso. Pero, ¿cuál ha sido el motivo de la ruptura?

Jonan Wiergo ha abierto su corazón en el pódcast 'Sabor a querer' de David Velduque y ha dado a conocer la razón de la ruptura. Como es sabido, Christian Tomás y Jonan Wiergo mantenían una relación abierta, es decir, poliamorosa, pero esa no ha sido la causa de la separación, tal y como ha querido aclarar de forma rotunda Wiergo. "La confianza que he tenido con mi pareja y las conversaciones que he tenido con mi pareja es imposible imaginármelas en las relaciones monógamas de mis amigos, la mayoría se acaban mintiendo", reconoce. "Ya le gustaría a muchísima gente tener la relación que he tenido".

Jonan Wiergo, con casi 700.000 seguidores, explica que parte de la "culpa" ha sido compartir no solo la relación sentimental, sino también la laboral, al compartir juntos el proyecto de Guakame, restaurante de cocina vegetal.

Jonan Wiergo quiere recuperar la "esencia de niño"

"El tener una empresa juntos, el ser como team en el trabajo. Son 24 horas en el trabajo con una persona. O sea, todo el rato", comenzaba explicando. Esta situación comenzó a sobrepasarle y solo quería "desaparecer de todo". "Quería irme de viaje, quería volver a recuperar la esencia que yo tenía cuando tenía 23 años de irme por el mundo, de que me diera igual el dinero, de no estar obsesionado con los proyectos... Quería recuperar el niño".

Planes distintos

"Cuando tienes esos planes y tienes otra persona al lado, la otra persona acaba viviendo los tuyos y, a lo mejor, tiene otro camino destinado en ese momento o quiere hacer otras cosas en su vida".

Eso sí, Jonan Wiergo sigue manteniendo un buen recuerdo de Christian Tomás: "Si es una persona con la que he tenido buena relación, tengo buenos recuerdos, pues es como un amigo. Son amigos para mí también".

A continuación, puedes ver la entrevista a Jonan Wiergo al completo: