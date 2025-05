Gabriella, a Manuel: "Si tengo que tragarme mi orgullo, lo haré"

La vida de Manuel González, exconcursante de Supervivientes, sigue siendo una montaña rusa. El extentador de Anita en 'La isla de las tentaciones' ha visto en los últimos meses cómo pasaba de conquistar a Anita a recibir su desprecio en Honduras frente a Montoya.

Y ahora, fuera de la isla, Manuel tiene que hacer frente a su compleja situación sentimental y familiar. Y es que durante su participación en el reality de Telecinco, la hermana y el padre de Manuel han protagonizado duros enfrentamientos con Gabriella, su actual pareja, por supuestas infidelidades.

Manuel reconocía en redes sociales que está viviendo "uno de los momentos más delicados" de su vida. "He decidido apartarme de todo el mundo. Ya es hora de mirar por mí mismo", aseguraba.

Amor pese a las dudas

Eso sí, ya en plató. Manuel no podía evitar que sigue enamorado de Gabriella. "Me gustaría estar con ella como al principio, para mí no ha sido fácil recibir tanta información en tan poco tiempo, me encantaría estar bien con mi hermana y mi padre otra vez". "No llores, yo te quiero", le decía el andaluz.

En la misma línea, Gabriella tendía su mano a la reconciliación con su hermana y su padre: "Yo quiero que lo arregles porque la familia es lo más importante del mundo (...) Si tengo que tragarme mi orgullo, lo haré".

Asimismo, el tentador ha compartido su gran cambio físico tras 58 días en Honduras.