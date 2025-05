Cristina Pedroche: "Sí, le doy el pecho con dos años porque soy su chupete humano, no saca nada"

Cristina Pedroche está en la recta final de su embarazo. Será el mes que viene cuando nazca su futuro hijo, un mes antes de que su pequeña Laia cumpla dos años. Con su hija Laia como principal preocupación, en este segundo embarazo la presentadora se lo está tomando con más calma y tranquilidad. Eso sí, las críticas siguen y a ella no solo no parece importarle sino que echa más leña al fuego.

En su última publicación de Instagam cuenta cómo es su momento de dormir con la pequeña: "Jugando, leyendo cuentos, subiendo y bajando de la cama y en la teta hasta que ya por fin le vence el sueño sobre las once de la noche como mínimo".

La presentadora lo admite: "Sí, con 22 meses sigue en la tenta aunque ahora no me sale leche, soy su chupete humano y en breve me saldrá calostro".

Como era de esperar, muchos se preguntan qué ocurrirá cuando nazca el bebé: "Mi idea es dormir con los dos a la vez", admite.

El nombre del niño

El nombre del niño no se conocerá hasta que nazca, como ocurrió con Laia. La primera publicación que hizo nada más nacer sirvió para hacer el anuncio y con el niño no será diferente. Sin embargo, mientras tanto, lo llama de esta forma cariñosa en las redes sociales: BebeXo, a modo de guiño a la cadena de restaurantes Diverxo que gestiona su marido, el chef internacional Dabiz Muñoz.