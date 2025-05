¿Sabías que la autora de la coreografía de Melody para Eurovisión es de Zamora?

La actuación de Melody en Eurovisión para representar a España se debe a una zamorana: Mónica Peña. La benaventana, exconcursante de 'Fama, ¡a bailar!', es la autora junto a Álex Bullón del baile que la representante española pondrá en escena este sábado en la gran final del concurso de la canción en Basilea, Suiza.

La benaventana, seguida por más de 70.000 personas en Instagram, organizó el pasado fin de semana en el Teatro Reina Sofía el campeonato de baile 'Hometown Urban Dance Benavente'. La joven comenzó con eso de "cojo la manzana, la como y la tiro" y tras su paso por Shangái, los premios 'Veo, Veo' o el programa de baile emitido por Movistar+, es una de las bailarinas profesionales del elenco de Lola Índigo.

Asimismo, Mónica Peña también aparece en el videoclip 'Girl Like Me' de Shakira y Black Eyed Peas y ya el año pasado se quedó a las puertas de ir a Eurovisión al ser una de las bailarinas de Agoney, 'extriunfito' y ganador de 'Tu cara me suena' que fue el gran triunfador de la primera semifinal del Benidorm Fest y, por tanto, uno de los candidatos a representar a España en Eurovisión 2024. Sin embargo, finalmente fue Blanca Paloma la elegida para representar a España con su 'Nana'.

Una "diva" del baile

Este año, Mónica Peña ha sido una de las coreógrafas de 'Esa diva' de Melody. En una publicación de redes sociales, la zamorana ha agradecido el trabajo de los "talentosísimos bailarines" que han trabajado junto a ella y a todo el "equipazo de profesionales" que hay detrás.