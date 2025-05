Ana de Armas, sobre su relación con Tom Cruise: "Estoy muy emocionada"

Ana de Armas y Tom Cruise podrían formar una de las parejas del año. El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín y, por ende, de los enamorados, ambos disfrutaron de una velada romántica en uno de los restaurantes mejor valorados de Londres. Las imágenes fueron publicadas por el medio británico Daily Mail.

Eso sí, días después, Ana de Armas se dejaba ver en España en actitud cariñosa junto a su pareja Manuel Anido, hijastro del presidente de Cuba.

La actriz hispano-cubana aseguraba entonces a los medios que no tenía nada que decir respecto a la supuesta relación con el actor. Sin embargo, tras varios meses, continúan los rumores de un supuesto romance entre el ex de Nicole Kidman y la ex de Manuel Anido.

Tom Cruise / Archivo

Y es que tanto Ana de Armas y Tom Cuise han vuelto a ser pillados por los medios recientemente, tras acudir como invitados a la fiesta del cincuenta cumpleaños de David Beckham. Asimismo, también han sido vistos bajando de un helicóptero junto a los perros de la actriz.

Tom, de 62 años, y Ana de Armas, de 37 años, actualmente están inmersos en la promoción de sus respectivos proyectos profesionales. Por un lado, Tom Cruise publicita una nueva entrega de 'Misión imposible' y Ana de Armas su nueva película, 'Ballerina'.

Al ser preguntada de nuevo por los reporteros, Ana de Armas ha contestado: "Estamos trabajando en muchísimas cosas. No solo en uno, sino en varios proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom. Estoy muy emocionada. Es muy divertido".