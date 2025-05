Pedro Ruiz carga contra ‘La familia de la tele’ y pide a sus “amigos” que no se queden callados

El futuro de ‘La familia de la tele’ parece cada vez más negro. Ayer, en directo, María Patiño leyó un comunicado con el siguiente mensaje:

"Tras lo ocurrido esta tarde en este plató, se ha convocado una reunión de urgencia de los directivos de RTVE y responsables del programa para acordar distintas medidas que afectarán drásticamente a este programa. La reunión se está produciendo en estos momentos y nos avanzan que las medidas serán comunicadas a la productora mañana por la mañana".

Antes fue el Consejo de Informativos de TVE el que criticó lo que se estaba haciendo en este espacio, e incluso una de sus estrellas, Belén Esteban, dijo lo siguiente en pleno directo: “No quiero estar en este programa. No me gusta el formato. Los temas no me gustan ninguno. Tardé un mes y medio o dos meses en firmar el contrato porque no tenía ganas de seguir. No me reconozco y así me lo dice la gente que me quiere. Mi madre no me lo quiere decir, pero sé que es así”.

Pedro Ruiz: “Un bochorno”

Un rostro mítico de la televisión en España como Pedro Ruiz ha leído una suerte de comunicado a través de sus redes sociales en el que dice cosas como estas: "Lo que voy a decir no va contra ningún partido político ni a favor de otro, va en favor del prestigio de la televisión pública española. Ayer aparecía un rótulo en 'La familia de la tele', que decía: 'Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos'. En la televisión pública. Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna".

Espero que las estrellas actuales de la casa, algunas muy amigas mías, como Broncano, Buenafuente, Fortes, Silvia Intxaurrondo, Carlos del Amor, Cayetana Guillén, José Mota y otros muchos, no se queden callados. No sé si volveremos a vernos en la casa, pero no dejéis que esta situación empeore más con el silencio. Atentamente, por el prestigio de Televisión Española".