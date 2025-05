Mercedes Milá critica a los directivos de Antena 3 desde el plató de Antena 3: “Sois unos antiguos”

Mercedes Milá acudió ayer al plató de ‘Y ahora Sonsoles’. Llegó con su perro y, nada más entrar, la presentadora, Sonsoles Ónega le preguntó extrañada si le habían dejado meter al can en la cadena “porque estos de Antena 3 son muy difíciles”, comentó.

Entonces, Milá dijo: "Es un signo de estar tan fuera de la onda del momento, que me voy a dirigir a los directivos de Antena 3. Sois unos antiguos. El 'pet friendly' es la última moda en restaurantes, tiendas, cafeterías...".

Mercedes Milá contra Miguel Bosé

Mercedes Milá, apuntan en Antena 3, lleva a sus espaldas más de 4.000 entrevistas, entre ellas algunas que se han convertido en conversaciones míticas de nuestro país. Una de las más famosas es la entrevista que le hizo a Miguel Bosé en 1992, cuando le dieron por muerto.

Desde aquel momento, Mercedes y Miguel desarrollaron una gran amistad, aunque las últimas polémicas que rodean al artista también han afectado a su relación. "Nuestra relación ha sido menor desde entonces", asegura.

La periodista cree que lo que desencadenó el cambió en Miguel Bosé fue la separación con Nacho Palau, entre otras cosas. "Debe ser muy duro vivir en medio de una tormenta con cuatro hijos", señaló, "a partir de ese momento no hizo las cosas bien".

Pese a todo, Mercedes afirmó que se queda con "el otro Miguel", aquel que conoció y que la conquistó con su arrolladora personalidad.

Los amores de Milá

La presentadora también habló de amor. En la web de la cadena relatan que fue trabajando donde Mercedes Milá encontró a su gran amor, el productor José Sámano. "El hombre de mi vida es José". Muchos se preguntaron por qué no tuvo hijos con Sámano, si estaban tan enamorados, pero Mercedes fue tajante: "No he tenido porque no quiero, ni él ni yo quisimos".

Después de su separación con Sámano, Milá comenzó una relación con el empresario Carlos Castillo, que tras cuatro años la dejó de forma repentina. "Mi familia no soportaba que saliera con Carlos y yo pensaba que iba a salir genial", confesó. Aquella ruptura la sumió en una profunda depresión y vivió una de las etapas más duras de su vida.

Desde entonces, agregan desde la cadena de Atresmedia, “la vida amorosa de Mercedes Milá se ha mantenido en un segundo plano o, al menos, en privado”.