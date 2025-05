Albert Pla sorprende con su regalo a Brocano: Un bombón con cenizas humanas

Hay regalos que no dejan a nadie indiferente y el de Albert Pla a David Broncano es uno de ellos. Es más, ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. El cantautor ha pasado este miércoles por el plató de "La Revuelta" junto con el rapero Kase.O para presentar el nuevo tema que han lanzado juntos con el título "Todo va bien".

¿Y cuál ha sido ese regalo totalmente inesperado? Pues un bombón de chocolate elaborado con cenizas humanas. En concreto de su amigo Pau Riba. "A la gente le gusta y por eso lo estoy dando", ha asegurado Pla, que también ha incidido en que "tiene mano" con el chocolate ya que ha sido él mismo el que ha elaborado los bombones.

Tras probar "un poquito de Pau Riba", un escritor y artista musical que falleció en el año 2022, David Broncano ha asegurado que el bombón estaba bueno y que le parece un gesto bonito "convertir un fallecimiento en algo dulce".

30 años

Los dos artistas se conocen desde hace más de 30 años. Kase.O explicaba que Albert fue una de las primeras personas que apostó por él cuando tenía 15 años y estaba grabando maquetas.

"Me invitó a grabar en un disco suyo y desde entonces es una persona muy importante en mi carrera. Le tengo mucho cariño y mucho respeto. Es un artista, siempre aprendes de él", ha aseverado el rapero.

Apagón

Durante la entrevista, también les ha preguntado Broncano a ambos dónde estaban cuando sucedió el apagón. Mientras que Albert Pla decía que estaba en la montaña con la bicicleta y que no se enteró de nada porque cuando volvió a su casa ya había regresado la luz, Kase.O ha dicho que estaba ensayando en Zaragoza y que por la tarde decidió dormir: "No quería estar viviendo en esa situación y decidí dormir para que cuando me despertara estuviera todo bien". Y así fue, tras una siesta de más de cuatro horas cuando se despertó ya había suministro eléctrico.