Reacciones al éxito teatral de Terelu Campos: "Nunca sufrirá de eso"

El giro profesional de Terelu Campos sigue sorprendiendo a todos. La hija de María Teresa Campos vive un 2025 cargado de emociones y proyectos profesionales. De ser colaboradora de televisión y tertuliana sobre los asuntos del corazón, Terelu seguía los pasos de su hermana Carmen Borrego y se atrevía a concursar en 'Supervivientes'.

Eso sí, su paso por Cayos Cochinos duró poco (18 días) debido a sus compromisos profesionales y también a su agotamiento por las duras condiciones del reality. Terelu Campos activaba el protocolo de abandono para no continuar en la isla.

Fuera de la isla, Terelu Campos se estrenaba como actriz sobre las tablas del Teatro Zorrilla de Valladolid con la obra 'Santa Lola', escrita y dirigida por César Lucendo, protagonizada por Terelu Campos y producida por la actriz Lara Dibildos.

En este sentido, cabe recordar que Terelu Campos ya había realizado sus pinitos profesionales como actriz en la película '¿Quién es quién?' o en la exitosa serie de los Javis 'Paquita Salas', pero nunca había tenido un papel protagonista como es el caso de 'Santa Lola'. Además de intensificar su faceta actoral en los liceos, también concedía una entrevista en la que hablaba sobre cómo su padre cargaba la pistola.

Pese a que el estreno de Terelu Campos como actriz protagonista en Valladolid fue todo un éxito y terminó ovacionada por el público del Teatro Zorrilla, recientemente Terelu Campos anunciaba el aplazamiento de la obra en Murcia por su regreso a 'Supervivientes' para completar una misión en Honduras.

Antonio Banderas: "Si está llenando los teatros por algo será"

Mientras tanto, los reporteros han preguntado a profesionales del gremio como Antonio Banderas por su papel de actriz y Banderas no ha puesto reparos en su actuación: "Me parece estupendo. Cuando digo que abro la mano a todas las tendencias, entran todas. Yo no quiero ser en ese terreno selectivo. Nosotros hacemos otro tipo de teatro. Pero, oye, si está llenando los teatros por algo será... Yo no me voy a negar a eso".

Además, el actor opinaba sobre la llegada de las nuevas tecnologías al oficio considerando que "está apartándonos a la gente mucho de la realidad". "El cine, desgraciadamente, estamos viendo que se puede ya realizar sin actores, es una cosa extraordinaria, pero el teatro nunca sufrirá de eso", ha expresado en defensa de la esencia del teatro.

¿De qué va 'Santa Lola', la obra de Terelu Campos?

"Se levanta el telón y nos encontramos en un lugar totalmente blanco y aséptico, donde un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y con el rímel corrido. No sabe dónde está. Está completamente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera y está en las puertas del cielo junto a San Pedro", es la sinopsis de la obra protagonizada por Terelu Campos que ahora sufrirá un parón por su regreso a la isla de 'Supervivientes' para completar una misión.