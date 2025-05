Las palabras del hijo de Frank Cuesta: "Yo no lo aguanto más"

Frank Cuesta ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta. El conocido creador de contenido y animalista, seguido por un millón y medio de seguidores, sorprendía a sus fans en las últimas horas asegurando que se inventó que tenía cáncer y que todos los animales del santuario son comprados.

En un vídeo subido a su cuenta de YouTube titulado 'Disculpas a Chi y comunicado', el presentador de 'Frank de la jungla' reconocía que iba a leer un escrito de su puño y letra para contar su verdad. Y su verdad es que todo era mentira. "Es muy duro para mí de hacer, tengo que admitir muchas cosas que os estáis preguntando", comenzaba diciendo.

En la publicación, de dos minutos y medio de duración, confiesa que la realidad de su vida personal y de su proyecto profesional no se ajustaba a la verdad. "He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego", reconocía.

Frank de la Jungla explicaba además que ni es veterinario ni es herpetólogo. "Nunca he rescatado animales, ha sido todo parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos", añadía. Además, confesaba que no padece cáncer sino una mielodisplasia.

El mensaje de su hijo Zape Cuesta: "Yo mismo he visto su pelo caer a cachos"

Ante esta sorprendente confesión que ha decepcionado a muchos de sus seguidores, su hijo Zape Cuesta ha salido en defensa de su padre Frank Cuesta asegurando que su padre ha sido "forzado" a leer un guion. "Llevamos dos meses bajo acoso, me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto su pelo caer a cachos durante sus tratamientos".

En la misma línea, Zape afirma que Frank Cuesta también ha sido forzado a decir que abusa de los animales cuando él mismo lleva "toda la vida" cuidando y liberando animales con su padre. "Yo no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco, no puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia".