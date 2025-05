La ‘influencer’ Paula Ordovás presenta su autobiografía: ‘La chica de los ojos marrones’

Paula Ordovás publicará este miércoles, 14 de mayo, en forma de libro, uno de los trabajos vitales más importantes de su vida. ‘La chica de los ojos marrones’, editado por Espasa, es la autobiografía de la conocida empresaria multifacética y referente en estilo de vida en España. Un libro que va mucho más allá, una historia de ejemplo sobre valentía, superación y libertad.

Con un testimonio profundamente personal, valiente y transformador, apuntan desde el equipo de Comunicación de la ‘influencer’, Paula Ordovás reconstruye su vida desde las heridas más dolorosas. Abusos en la infancia, maltrato psicológico, una relación muy compleja con su madre y una autoexigencia extrema que desembocó en una depresión, hasta llegar a un proceso de sanación y renacimiento interior, simbolizado por su maternidad.

Tal y como la propia Paula ha declarado: “Este libro ha sido para mí —y deseo que sea para ti— una tabla de salvación. Escribirlo me ha ayudado a identificar y poner nombre a las experiencias traumáticas que viví en mi infancia, esa época oscura que me convirtió en la mujer que soy. En cada una de estas páginas revelo cómo logré romper la coraza bajo la que me escondí durante años para no sufrir de nuevo”.

Casi 200 páginas divididas en una introducción y seis capítulos: ‘Ave Fénix: la vida echó a volar en un avión’, ‘Pluscuamperfectamente insatisfecha’, ‘El caminito del horro’, ‘Mi kintsugi: romperme para florecer’, ‘Suelta y confía: llega la maternidad’ y ‘Aprender a amar(me)’, terminando con una ‘Carta a la niña de ojos marrones’.

"Hoy muestro mi verdadero yo"

De esta manera, la autora busca llegar a toda la gente posible, para servir de inspiración, ayudando a quien lo necesite. “Un valioso impacto que ya realiza diariamente a toda su fiel comunidad, a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores”, subrayan.

Asimismo, Paula afirma que ya no hay vuelta atrás en el camino de su verdad: “Hoy me he olvidado de aquella superwoman que me empeñé en ser. Hoy muestro mi verdadero yo, con todas y cada una de mis grietas. Hoy puedo decirte que, por fin, he aprendido a aceptar(me), amar(me) y transformar(me) porque he pasado de saber lo que tenía que hacer a sentir lo que quería hacer”.

‘La niña de ojos marrones’ hoy tiene casi 40 años, una mujer que ha tenido el coraje de reescribir un cuento de miedo para transformarlo en un relato de superación. Y es que este libro no va sobre contar una vivencia, sino sobre qué hacer con ella.