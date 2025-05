Frank Cuesta confiesa que mintió y se inventó que tenía cáncer: "Todos los animales del santuario son comprados"

Frank Cuesta ha sacudido este viernes las redes sociales al publicar un extenso y demoledor comunicado en el que reconoce haber engañado durante años a sus seguidores y al público en general. En sus propias palabras, el activista ha confesado: "He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego".

El comunicador admite ahora que "ni soy veterinario ni soy herpetólogo", y que aunque posee ciertos conocimientos sobre animales, "no son conocimientos profesionales". También desmiente algo que había repetido públicamente durante años: "No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer".

En cuanto al conocido Santuario donde reside en Tailandia, Cuesta reconoce que todos los animales "han sido comprados" y no rescatados, como él afirmaba: "Podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario". Y añade: "Nunca he rescatado animales, ha sido todo parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos".

Sobre su enfrentamiento público con Chi, un antiguo compañero de profesión, admite que todo surgió por celos: "Su proyecto podría haber sido una competencia para mi negocio y por motivos de celos empecé a hablar mal de él a sus espaldas".

También asume su implicación directa en las finanzas de su organización: "En todo momento yo he sabido el dinero que entraba en la cuenta del santuario y fue idea mía que las transacciones se hicieran en otra cuenta". Y sobre la gestión del centro, lanza una dura autocrítica: "La mayoría de animales que han muerto en el santuario han sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo".

Finalmente, Cuesta aclara su detención en Tailandia: "Ninguna de las personas que fueron señaladas, tuvieron nada que ver con la misma. Yo tenía unos animales sin papeles legales en ese momento y fue la denuncia anónima de una ciudadana tailandesa lo que alertó a las autoridades".

El comunicado termina con un mensaje directo a sus seguidores: "Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas de haber engañado a tanta gente". Una confesión que marca un antes y un después en la imagen pública de Frank Cuesta y que ha generado un aluvión de reacciones en redes.