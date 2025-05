Chanel confiesa su sufrimiento después de Eurovisión: “Me obligaron a hacer cosas que no quería”

No lo ha tenido fácil la cantante Chanel. Las redes sociales, en las que el anonimato supone un espaldarazo de valentía para los más cobardes, han hecho sufrir sobremanera a la artista hispano-cubana. Lo pasó mal después de ganar el Benidorm Fest por delante de la favorita del público, Rigoberta Bandini. Pero, por lo visto, tampoco lo le fue bien después de Eurovisión. Ella misma lo ha confesado en ‘La Revuelta’.

Ante David Broncano, Chanel Terrero, recogen en RTVE, reconoció que en 2025 había dado carpetazo a dos años relativamente malos en su carrera. Y es que, tras el auge vivido con el éxito de Eurovisión, el año 2022 terminó “muy mal, con mucho estrés”, y 2023 fue “muy regulero”, ha revelado la artista. “La industria me obligó a hacer cosas que no quería”, ha lamentado en su entrevista en ‘La Revuelta’, asegurando también que le hicieron transitar “un camino que yo no estaba disfrutando”. Hasta tal punto que llegó a cogerle “mucho miedo al estudio, a componer, me generaba ansiedad” trabajar con la presión de sacar en 2024 un álbum debut, ‘Agua’, con el que no se sintió cómoda: “Hay cosas que molan, pero no me sentía identificada, el proceso fue muy tedioso”.

La terapia psicológica y la oportunidad de tomar sus propias decisiones, agregan desde la cadena pública, han llevado a Chanel a vivir actualmente “un momento muy guay, en una era que me gusta muchísimo”, preparando una gira muy potente, componiendo sus propias canciones y “hablando de cosas de las que no hablaba antes”. Una de ellas es ‘Antillas’, su último sencillo, en el que rinde homenaje a sus orígenes caribeños y que ha presentado por primera vez en vivo con esta actuación en ‘La Revuelta’.

La conversación privada entre Melody y Chanel

Melody es la gran protagonista de la semana con su presencia en Basilea para cantar "Esa diva" en el Festival de Eurovisión 2025. Y, aunque la artista de Dos Hermanas lleva ya más de dos décadas de trayectoria musical, comentan en RTVE, siendo ambas muy próximas en edad (nacidas en 1990 y 1991 respectivamente), siempre viene bien recibir el consejo y el apoyo de alguien que ya ha vivido esa experiencia.

Chanel ha revelado en La Revuelta que, tras conocerse durante una rueda de prensa convocada por RTVE, “encerró” a Melody en un camerino para interesarse por su bienestar anímico y psicológico, insistiendo en preguntarle si realmente estaba bien. Y, si bien ha optado por mantener en secreto el contenido de aquella conversación privada, ha dejado entrever que el nerviosismo y la tensión del gran sueño de Eurovisión estaban pasando alguna factura a la Diva.