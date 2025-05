Cayetana Guillén Cuervo, tras la polémica con Amaia Montero: "Siempre he sido muy cauta"

Cayetana Guillén Cuervo ha reaparecido este lunes la tercera edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas tras sus polémicas palabras sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh en el que confirmaba por un descuido que la querida cantante volverá al grupo de pop español tras la salida de Leire Martínez. La presentadora de televisión preside el organismo que anoche celebró la gala que fue retransmitida en La 2 de Televisión Española.

Su reaparición en público llega tras su grave desliz en el que confirmó la vuelta de su amiga Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. "Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado', ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie, a nadie", dijo en su día enorgulleciéndose de haber guardado el secreto.

Cayetana Guillén Cuervo ya había pedido perdón en un comunicado: “Conté una conversación entre amigas que no tenía que haber contado”, reconocía. “Fue desde la inocencia, desde el amor, desde el respeto… y la convicción de que eso se había contado ya”, explicaba.

Anoche, en los Premios Talía, Cayetana Guillén Cuervo trataba de no dar más explicaciones: "No voy a contestar. Perdón, ¿eh? No os lo toméis a mal, entiendo perfectamente que lo preguntes, pero siempre he sido muy cauta y voy a seguir siéndolo", afirmaba. "Mira mi vestido de Lola Casademunt, por favor. El vestido, vamos a hablar del vestido", trataba de desviar la atención.

las dos grandes favoritas de la noche se lo llevaron todo. Gypsy, el cuarto musical dirigido por Antonio Banderas, optaba a cuatro estatuillas y se las llevó todas: Mejor Espectáculo, Mejor Actriz y Actor de Musicales para Marta Ribera y Aaron Cobos, y Mejor Dirección Musical de Arturo Díez Boscovichl.

Después de ese primer pleno, llegó el segundo, el de la obra 1936, dirigida por Andrés Lima, que se llevó a casa los seis galardones a los que optaba: Mejor Dirección, Espectáculo, Actor de Reparto (Antonio Durán ‘Morris’), Protagonista (Juan Vinuesa); Mejor Iluminación (Pedro Yagüe), y Mejor Autoría para Andrés Lima, Juan Cavestany, Albert Boronat y Juan Mayorga.