Ágatha Ruiz de la Prada habla sobre la liada "morrocotuda" en su casa: "Imagínate qué horror"

Ágatha Ruiz de la Prada no atraviesa su mejor momento tras comprobar, según sus propias palabras, que casi se queda sin casa. Todo ha comenzado cuando la diseñadora de moda se ha mudado de casa al dejar el ático que compartía con Pedro J. Ramírez. Aunque a priori no pueda parecer un drama, Ágatha Ruiz de la Prada se percató del "problemón" que sufría al colgar unos cuadros.

"He tenido una gotera, pero que tú no te puedes imaginar". Como ella misma explica, la casa estaba impecable y ya le había "dedicado muchas horas", hasta que descubrió el pastel el día 2 de mayo tras una noche entera lloviendo. "El 2 hubo una tormenta morrocotuda y de repente oigo tic, tac, tac y veo que se me cae la casa prácticamente", explica.

"Si no llego a estar y hubiera venido el lunes, qué me hubiera podido pasar, me quedo sin la casa nueva, imagínate qué horror", ja expresado.