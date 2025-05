La nota de Bertín Osborne como padre del hijo con Gabriela Guillén: "Un cero"

Quiera o no Bertín Osborne, la vida de Gabriela Guillén siempre estará vinculada a la del artista por el hijo que tienen ambos. La masajista se sentó hace unos días en un plató de televisión (¡De Viernes!) para contar su experiencia con la maternidad. No ocultó en ningún momento la inexistencia total de relación con el padre de su hijo, sobre todo, después de que él confesase a los medios de comunicación que ya lo conocía y que incluso habían jugado juntos.

La propia Guillén lo ha confirmado. Fue a principos de abril en casa de la madre durante unas pocas horas. Sin embargo, Gabriela no quiere estas apariciones intermitentes en la vida de su hijo: "Me niego a que el bebé note la ausencia de su padre". En este sentido, cuando le preguntaron después de la entrevista que le pusiera nota a Bertín como padre, Guillén no duda: "Con el mío, cero".

El hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tiene año y medio. Nació un 31 de diciembre de 2023 tras una breve relación entre la empresaria y el artista.

¿Bertín, enamorado?

Según ha revelado el fotógrafo Tino Torrubiano en 'Vamos a ver', el cantante de rancheras mantendría una discreta relación desde hace varios meses con una compañera de trabajo de la productora del programa que presenta en Canal Sur, 'El Show de Bertín'; una morena a la que sacaría por lo menos 20 años y con la que estaría muy ilusionado. Tanto es así que ya se lo habría contado a su entorno más cercano, lo que dejaría entrever que se trataría de un 'idilio' que podría ir muy en serio.