Cristina Pedroche, en la recta final de su embarazo: "¿Por qué vas siempre con la barriga fuera?"

Cristina Pedroche está en la recta final de su embarazo. Apenas quedan unas semanas para que la presetadora dé a luz a su segundo hijo con su pareja, el chef Dabiz Muñoz.

. Con su hija Laia como principal preocupación -todavía no ha cumplido los dos años- este segundo embarazo la presentadora se lo está tomando con más calma y tranquilidad. Eso sí, el deporte no lo perdona. Tanto que tiene claro que a pesar de tener fuerzas para entrenar "yo lo intento porque el peor entrenamiento es que no se hace", dice, mientras aparece ejercitando sus músculos y con varias pesas. Algo que ha preocupado a muchos de sus seguidores.

Mientras, ella continúa su vida con la máxima normalidad posible y de vez en cuando presume de barriguita subiendo nuevas fotos a sus redes sociales, algo que llama la atención a sus seguidores porque "¿alguien me puede decir el motivo por el que siempre, siempre, siempre va con la barriga fuera?". Algo que muchas madres ven como "una desprotección".

La principal respuesta ya se la han dicho muchos usuarios: "Porque le da la gana, básicamente".

La presentadora dará a luz a su hijo -será niño- durante el próximo mes de junio. Todavía Laia, su primogénita, no habrá cumplido dos años ya que la pequeña nació el 14 de julio de 2023.

Su nombre

Todo apunta a que el nombre del niño no se conocerá hasta que nazca, como ocurrió con Laia. La primera publicación que hizo nada más nacer sirvió para hacer el anuncio y con el niño no será diferente. Sin embargo, mientras tanto, lo llama de esta forma cariñosa en las redes sociales: BebeXo, a modo de guiño a la cadena de restaurantes Diverxo que gestiona su marido, el chef internacional Dabiz Muñoz.