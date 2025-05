Adiós a Terelu Campos: abandona su carrera

Terelu Campos sigue dando cumplimiento a sus compromisos como actriz antes de regresar a Supervivientes para cumplir una misión que se dará a conocer en la gala de "Tierra de Nadie" de este martes. Mientras, la hija de María Teresa Campos se ha subido al Teatro Zorrilla de Valladolid para representar por segunda vez en la ciudad la obra "Santa Lola" tras el éxito rotundo de su estreno el pasado 26 de abril.

Un nuevo lleno total y un público entregado que la ovacionó y la abordó tras la función para sacarse una fotografía con ella, dándose un emocionante baño de masas tras la polémica creada por el aplazamiento de la comedia el próximo 24 de mayo en Murcia al encontrarse la presentadora en Honduras. "No he cancelado, se han cambiado las fechas por motivos de trabajo" ha explicado.

Adiós a los escenarios

"Estoy encantada. Si se lo han pasado bien es lo único que me importa. Salgo bien, salgo tranquila" reconocía ante las cámaras al abandonar el teatro y sorprender a sus fans con un emotivo discurso en el que les agradeció su apoyo incondicional en esta nueva faceta como actriz.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Aunque en el estreno estuvo arropada por Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y Carmen Borrego, en esta ocasión no ha contado con el apoyo de nadie de su familia entre el público. Una ausencia la de su hija -tras su cruce de declaraciones en los platós por hablar de su relación Mar Flores en una exclusiva, algo que a la influencer no le ha hecho gracia- que Terelu ha justificado rotunda: "No chico, Alejandra tiene un bebé. Ya hizo el esfuerzo el otro día" ha zanjado.