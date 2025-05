Críticas a Anita Matamoros tras meterse en un jardín: "No vayas más"

Además de hija del famoso colaborador de televisión Kiko Matamoros y de la actual concursante de Supervivientes Makoke, Anita Matamoros es influencer y creadora de contenido. Además, es copresenadora de 'Show Business News' dedicado a entrevistas y debates de actualidad.

Cuenta con casi 700.000 seguidores y en los últimos días ha tenido la imperiosa necesidad de saber si se encontraba "sola" con su opinión sobre la Feria de Abril o había "alguien más".

"Yo ahora mismo voy a empezar a bloquear a la gente que está en la Feria de Sevilla", comenzaba diciendo deslizado la envidia que siente al ver todas las imágenes disfrutando del buen ambiente de la Feria de Abril para comenzar a relatar su experiencia y los "contras" de la feria.

Las críticas de Anita Matamoros a la Feria de Abril

Según cuenta, Anita Matamoros fue un año a la Feria de Abril y pensó: "Esto es para valientes". Según confiesa, no quiere volver a repetir la experiencia: "No me entraron las ganas de volver más". A continuación, expone los motivos de su opinión: "Tú métete en ese vestido que es incómodo... estás ahí teniendo que meter tripa y los brazos los subes lo justito, por lo menos el mío, a lo mejor es que me quedaba pequeño", empieza argumentando. "Pasas un calor que te mueres, o sea que te cae la gotita, ese tejido no transpira (...) Por no hablar del recogido con la laca... cómo duele la cabeza".

Asimismo, la influencer dice que al séptimo rebujito "ya te duele la cabeza" de la resaca que vas a tener al día siguiente. También critica la música de las canciones de actualidad versionadas al flamenco "que no pueden ser más horrorosas".

"Aguanta a los borrachos", prosigue. "Y si te queda valor, vuelve a casa, a ver cómo lo haces. Ya puedes tener ganas, suerte y tiempo".

"Ahora eso sí, estáis todas espectaculares, guapísimas, tremendas, porque esos vestidos le quedan a todo el mundo como un pincel", asegura.

Reacciones

Los usuarios no han dudado en contestar a Anita Matamoros:

Creo que te has equivocado con este post, primero respeto, segundo respeto y tercero respeto, viva Sevilla, viva España y viva las tradiciones

Genial👏👏👏👏 quédate en casa... y todos felices.. voy una hora a clase de matemáticas y siento cátedra con mi opinión

Y por qué no critica a su familia y deja a Sevilla y su feria en paz????

El traje de flamenca no es incómodo, lo que ocurre es que hay que saber llevarlo. Por eso te digo, no vayas más

Pues con no volver tienes suficiente. Y nosotros te lo agradecemos

No te preocupes, no vuelvas, no te vamos a echar de menos! Nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra alegría, nuestro arte, nuestra filosofía de vida, nuestra forma de relacionarnos, nuestros trajes preciosos que hacen bella a cualquier mujer, nuestros reencuentros, nuestra luz, nuestra sevillanía…no están a la altura de cualquiera ni todos pueden entenderla, así que no sufras, venir a la feria no es obligatorio. Repito, no es obligatorio!!!! Así que haz aquello que te guste y disfrutes y déjanos a nosotros disfrutar de lo nuestro , de uno de los mayores espectáculos del mundo que es pura alegría. Orgullosa de mi tierra y de nuestra feria!

Eso sí, hay algunos comentarios que apoyan su teoría: "No estás sola" o "Pues te doy la razón...yo soy andaluza y llevas razón".