María Patiño: "No quiero verlo en persona"

David Valldeperas comunicó este jueves en el programa 'La Familia de la Tele' a María Patiño la misión que tendría que cumplir: desplazarse hasta una estación de Metro de Madrid para acompañar a Manuel Carrasco en la presentación de su nuevo disco, 'Pueblo salvaje II'.

Fan incondicional del cantante onubense desde hace años -de hecho, su canción 'No dejes de soñar' es como un himno para ella, que lo ha entonado en infinidad de ocasiones en directo-, la presentadora se ha quedado en shock y ha entrado en pánico, repitiendo sin parar "no, no, no, no voy a ir, que no voy". "¡Que me muero de vergüenza!" reconocía al borde de las lágrimas.

Y aunque aseguraba que "no puedo tenerle cerca, tengo mis limitaciones y de verdad que no puedo, mira como estoy", María acaba desplazándose a la estación de metro con un cámara de su programa para encontrarse con Manu.

Lejos de tranquilizarse, la periodista se sinceraba ante los micrófonos de Europa Press aterrorizada y sin despegarse de la pared: "Yo me quedo, que no quiero verlo en persona porque me da mucha vergüenza, me da vergüenza".

"Tengo ganas de verlo. No, sí, pero no en persona. Me da vergüenza, me quiero ir a mi casa" explicaba a punto de romperse y sin poder ocultar su nerviosismo ante la llegada de su cantante favorito al metro. "Estoy muy nerviosa, estoy acojonada. Me gusta mucho mucho, estoy mal" confirmaba mostrando su cara más vulnerable.