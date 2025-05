Gloria Camila se niega a posar junto a su pareja en la Feria de Abril

Viviendo uno de sus mejores momentos personales -y también profesionales- tras volver a los platós de televisión para defenderse de todo lo que se ha dicho de ella y de su familia en los últimos tiempos, Gloria Camila ha aprovechado unos días de descanso para viajar hasta Sevilla y disfrutar de la Feria de Abril.

Y no lo ha hecho sola, le ha acompañado su pareja, Álvaro García. Aunque fue fotografiada con él en actitud cariñosa, todavía no han posado juntos ante las cámaras y parece que no tienen pensado hacerlo porque hoy, que era el día perfecto para ello, se han mostrado de lo más tímidos.

Sonriente y sin problema para atender a la prensa, Gloria ha posado para todos los fotógrafos que se encontraban en el ferial, pero su pareja se echaba para atrás y se quedaba esperando a que terminara.

A pesar de la insistencia de la prensa para que posaran juntos, Gloria Camila ha contestado rotunda un 'no' cuando le han pedido que posara junto a él y, decidida, ha comenzado a andar para entrar en la caseta junto al joven.

Relación

Gloria Camila Ortega dio cuenta de la relación que tenía con Bertín Osborne, ya que iba a ir a la Feria con una yegua de la ganadería del cantante de rancheras.