Buenafuente se adelanta a las críticas por su programa en RTVE: “Al que no le guste que no mire”

Ha llegado el día. Este jueves, 8 de mayo, Andreu Buenafuente debutará como presentador en RTVE con ‘Futuro Imperfecto’. “Un espacio semanal de comedia, producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) en el que Andreu, a través de un monólogo continuo, dará su visión de los temas del mundo que le llaman la atención: un análisis irónico sobre la realidad cotidiana con el toque personal de Andreu y su equipo de guionistas”, explican desde la cadena.

Andreu Buenafuente / RTVE

Cada programa, de 60 minutos, concebido como un gran evento de momentos televisivos y donde puede pasar cualquier cosa, se grabará en el teatro de LaFACT de Terrassa con la participación de 700 personas de público, que aportarán su energía en vivo durante la grabación y convertirán cada entrega en un espectáculo distinto.

“El mundo está un poco hecho una mierda”

Para hablar del programa, Buenafuente ha pasado por el plató de ‘La Revuelta’ donde se ha sometido a las curiosas entrevistas de su presentador, David Broncano, al cual, por cierto, descubrió para el mundo del humor el propio Andreu Buenafuente.

En el plató de ‘La Revuelta’, indican en RTVE, el presentador y humorista catalán definió como “un lujazo” esta nueva andadura profesional que está a punto de comenzar. Destacó el “poder grabar en un teatro, contando lo que te dé la gana, diagnosticando el mundo a base de comedia y con total libertad en la radiotelevisión pública”. Su actitud, como siempre, será la de “reírse un poco del mundo, porque está un poco hecho una mierda”. Y, como se trata de disfrutar, “al que no le guste, que no lo mire”, afirmó.

Como no podría ser de otra manera, enfatizan en la web de la cadena, “los dos grandes emperadores de Words, el juego inventado por Buenafuente, se han medido en una partida de exhibición, como esgrima de salón para celebrar que vuelven a ser compañeros de canal. La dinámica consiste en decir una palabra y responder con otra que no esté directamente relacionada, pero tampoco demasiado alejada, a la que se otorga una puntuación. Al ‘Azul’ de Buenafuente, Broncano ha respondido con ‘Polonia’, recibiendo un 8,2 del creador. Sin embargo, el propio presentador catalán ha reconocido no haber estado a la altura al responder ‘Inmortalidad’ a la ‘Elevación’ que le había propuesto Broncano: 7,7 para él.