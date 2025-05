Leire Martínez habla sobre su hijo: "Le tuvieron que reanimar"

Tras su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha ido poco a poco retomando su carrera, con nuevo single en el mercado y contando su versión de lo ocurrido con sus ya excompañeros de formación.

La donostiarra se confesaba en el podcast "Uy, una pregunta", donde, entre otras cosas, hablaba de uno de los momentos más difíciles de su vida, el nacimiento de uno de sus hijos. La artista ha compartido por primera vez la experiencia dolorosísima que vivió tras dar a luz a su hijo: el bebé nació sin vida. Durante la conversación, el influencer quiso aportar un dato curioso sobre Pablo Picasso: "¿Sabías que nació muerto?". A lo que Leire no ha dudado en responder: "Sí, como mi hijo. Te lo juro, le tuvieron que reanimar", dejando al tiktoker sin palabras.

Carrera y fama

Leire es la mayor de tres hermanos y se crio en Rentería (San Sebastián). Su familia procede de la localidad navarra de Puente la Reina, donde pasó muchos veranos. En el colegio le gustaba practicar danza, solfeo y tocar el violín. Al terminar su etapa escolar se matriculó en la Universidad del País Vasco en la Facultad de Magisterio de Educación Especial.

En 2007 entró como concursante en Factor X, un concurso musical del canal de televisión Cuatro. Durante su participación, interpretó temas como "Me voy" de Julieta Venegas, "Left Outside Alone" de Anastacia, "Be My Baby" de Vanessa Paradis o "All Around The World" de Lisa Stansfield, hasta su eliminación en la sexta gala del programa.

El 14 de julio de 2008 La Oreja de Van Gogh presentó a Leire como su nueva vocalista en la Casa de América de Madrid. Desde entonces, La Oreja de Van Gogh publicó cuatro discos de estudio con Leire como cantante. El primero de ellos, A las cinco en el Astoria, fue lanzado en septiembre de 2008. Entre sus temas más conocidos destacan "El ultimo vals", "Inmortal" y "Jueves".

En septiembre de 2009 salió a la venta Nuestra casa a la izquierda del tiempo, un recopilatorio de los éxitos de la banda regrabados con la voz de Leire, con acompañamiento sinfónico. Entre sus temas más conocidos destacan las versiones acústicas que hicieron de "Cuéntame al oído", "Puedes contar conmigo" o la nana en euskera "Loa loa". En abril de 2010 se estrenó Un viaje al mar Muerto, película-documental sobre el grupo, película que se incluyó en la reedición de Nuestra casa a la izquierda del tiempo, que salió a la venta el 13 de abril de 2010.