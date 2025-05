Isabel Rábago reaparece por sorpresa en Atresmedia tras su abrupto despido de Mediaset

Este lunes 5 de mayo marca el regreso de Isabel Rábago a la pequeña pantalla como nueva colaboradora de 'Y ahora, Sonsoles', el magacín vespertino que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3. Su incorporación coincide con una jornada de máxima competencia televisiva, al producirse el mismo día que el esperado estreno de 'La familia de la tele' en La 1. En este caso, la incorporación supone además un reencuentro profesional con Sonsoles Ónega, con quien ya coincidió en 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho' durante su etapa en Telecinco.

La periodista ha sido recibida en plató con una calurosa bienvenida por parte de la presentadora, que no dudó en hacer pública su complicidad: "¡Qué ven mis ojos! ¡Bienvenida, querida, háganla ya suya porque es nuestra!", exclamó Ónega mientras el público aplaudía la llegada de su nueva compañera. Además, según ha adelantado el perfil Poco Pasa TV, Rábago no solo se centrará en el bloque de crónica social, sino que participará también en otras secciones del programa, consolidando así su presencia en el formato.

La nueva etapa de la colaboradora llega después de su controvertida salida de Mediaset, donde estuvo vinculada durante dos décadas a programas como 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía', 'Supervivientes', 'Viva la vida' o 'Vamos a ver'. Aunque se especuló con un despido por tensiones internas, Rábago rompió su silencio con un comunicado en el que anunciaba acciones legales contra varios medios y negaba las versiones publicadas.

"Es un relato absolutamente incierto con el que se pretende menoscabar mi profesionalidad tras 20 años vinculada al grupo Mediaset, vulnerando gravemente mi honor e imagen", afirmó entonces. En el mismo texto, negó haber recibido advertencias por parte de la cadena o de Unicorn Content: "Jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar. Ni por parte de ninguna dirección, ni por parte de la cadena. Jamás. Más bien todo lo contrario, como podré acreditar".