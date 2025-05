Preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera, al borde del llanto: "Insoportable"

Kiko Rivera ha compartido en las últimas horas unas imágenes en las que es más que evidente el dolor que siente, casi al borde del llanto. El motivo no es otro que el regreso a los entrenamientos pero, ¿cómo puede ser eso posible? El motivo no es otro que su fascitis plantar. "Llevaba mucho tiempo sin hacer nada salvo jugar alguna pachanguita de fútbol con amigos". Sin embargo, tras dos semanas de ejercicio "el pie empieza a gritar auxilio". Y para prueba, un vídeo en el que aparece con su entrenador personal muerto de dolor mientras él le da un masaje en el pie para intentar mitigarlo.

A pesar de tener plantillas, "este dolor es de otro mundo" y cuenta que ya ha pedido cita médica para intentar calmar el problema. No obstante, esto no le hará tirar la toalla: "Es una piedra en el camino hacia el objetivo, pero nada nos va a parar, vamos con todo aunque el pie me duela que flipas", reconoce Kiko Rivera.

Hackeo de su cuenta

Tras sufrir un hackeo de su cuenta en X, Kiko Rivera ya ha solucionado el problema y sus redes sociales vuelven a la normalidad. Este perfil le dirigía a una modelo de OnlyFans llamada Kyra. Algunos han llegado a hablar de "la venta de su perfil, que acumulaba más de un millón de seguidores".