Mayte Galdeano, sin señales de Sofía Suescun en el Día de la Madre: "Un amor único"

Maite Galdeano sigue su vida de una forma que nunca se imaginó: sola y alejada de su hija, Sofía Suescun. Desde que rompiera definitivamente lazos con ella, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha comenzado a hacer una nueva vida refugiándose en Pamplona, su ciudad natal. Allí ha aprovechado para acercarse a su "verdadera familia", la forma en la que se ha referido a sus raíces lejos de Sofía y Kiko, a quien no soporta por considerarlo el culpable de la crisis.

Y el cisma es tal que ni siquiera en este Día de la Madre hay ninguna alusión de la hija hacia la madre. Por su parte, Mayte Galdeano celebra la jornada con su madre enferma, con quien comparte una imagen con el siguiente texto: "El amor de una madre hacia una hija es único".

Storie de Maite Galdeano en el Día de la Madre. / Instagram

Sin embargo, este dardo envenenado no le hace ni cosquillas a Sofía Suescun, que está de dulce. Solo hay que ver la pasión que hay entre ella y Kiko así como el Porsche que se ha comprado y el casoplón en el que vive junto a Kiko Jiménez en la sierra de Madrid. Precisamente para dar envidia a todos los humanos con los pies en la tierra hace unos días ha hecho para sus seguidores un tour a través de sus redes sociales. Enseña todos los rincones de su nuevo casoplón.

Críticas a Galdeano por "utilizar" a su madre

No es la primera vez que Maite Galdeano comparte imágenes o vídeos de su madre, enferma de demencia. Sin embargo, lejos de encontrar empatía, las redes la han despellejado: "Cada vez entiendo más a tu hija", le dice una seguidora. Otra va más allá: "Me parece una falta de respeto hacia tu madre que la expongas en redes sociales cuando no tiene la capacidad de decidir por ella misma. Es triste ver cómo utilizas a tu propia madre para machacar psicológicamente a tu hija. Vergüenza tendría que darte. Una pena que ella no esté en condiciones para poderte decir un par de cosas bien dichas. Necesitas ayuda psicológica y lo peor es que no quieres verlo".