Así celebran el Día de la Madre Jessica Bueno y Luitingo

Luitingo y Jessica Bueno siguen su vida por separado. Aunque eran muchos los que confiaban en una reconciliación ya que, según ellos mismos contaban, el amor no se había acabado y la ruptura fue fruto de las circunstancias, el tiempo no ha hecho más que ratificar que están mejor el uno sin el otro.

En un domingo tan especial como el Día la Madre, todos esperaban una felicitación expresa del cantante andaluz a la ex de Kiko Rivera. Pero no, no ha habido mención alguna, solo pública. Si acaso un vídeo en el que rinde homenaje "a todas las madres", en concreto, a su abuela y a su madre, pero sin poner en su boca el nombre de Jessica en ningún momento.

Felicitación de Luitingo a su madre. / Instagram

Para Luitingo, su madre es "el agua en el desierto que calma mi sed". Si bien es cierto que cada día le demuestra su amor ya que Luitingo es muy cariñoso, en este día tan especial el artista ha querido publicar una foto junto a ella con este texto: "Te amo con el alma, eres imprescindible en el mundo y clave en el hogar".

Mientras tanto, Jessica también ha tenido sus propias felicitaciones y no de Luitingo sino de unas personitas más importantes para ellos: sus hijos. Prueba de ello es la fotografía que ha publicado junto a uno de sus retoños donde puede verse la preciosa carta que le ha escrito: "Querida mamá, te esoty haciendo esta carta para que sepas lo mucho que te adoro". El regalo "más especial del universo" para Jesi que, a su vez, felicita el día "a todas las mamás".

El abrazo de uno de los hijos de Jesica Bueno a su madre por el Día de la Madre. / Instagram J. B.

¿Reconciliación?

En las últimas semanas, Luitingo ha estado en el punto de mira tras compartir en redes sociales una serie de mensajes y composiciones que muchos interpretaron como intentos de reconquistar a Jessica Bueno. Sin embargo, el exfinalista de GH VIP ha salido al paso de las especulaciones y ha sido contundente al aclarar su postura: no está buscando una segunda oportunidad con la modelo.

"No nos deseamos ningún tipo de maldad ni de rencor", pero de ahí a una reconciliación va un abismo, según el andaluz.