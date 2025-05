Así celebra Rocío Flores el Día de la Madre: ¿Habrá felicitación para Rociíto?

Rocío Flores vive lo más alejada posible del mundo de la televisión, aunque de vez en cuando deja rastro en su perfil de Instagram, donde cuenta aquellas cosas que ella quiere y no las que busca la prensa del corazón. A menudo disfruta de la compañía de su padre y hermano mientras que con su madre no hay ningún avance posible. Ni siquiera en este Día de la Madre.

Aunque muchos pensaban que podía aprovechar la ocasión para mandar la más mínima señal de apego en esta jornada, nada de nada. Tan solo unas imágenes en la que disfruta del fin de semana de "La Madre" en compañía de su hermana pequeña, fruto de la relación entre Antonio David Flores y Olga Moreno.

Rocío junto a su novio y hermana. / Instagram

Los tres han disfrutado de un fin de semana de belleza y películas sin acordarse siquiera de que hoy tocaba felicitar a su madre. ¿O quizá sí? En cualquier caso, está claro que esa felicitación no va a llegar, al menos, no públicamente. Rocío Flores no está dispuesta a dar ningún paso después de algunos acercamientos que nunca han llegado a nada.

Sigue soltera

Aunque su relación de pareja va viento en popa, de momento ni boda ni hijos. Quien sí se ha casado de verdad en 2025 -y otra vez- ha sido su madre, Rocío Carrasco, que ha dado un paso más en su relación con Fidel Albiac dando un emotivo 'sí, quiero' a su chico tras más de 17 años juntos. Una ceremonia civil marcada por la ausencia de la familia de ella, que se celebraba el 7 de septiembre de 2016 bajo la atenta mirada de seres queridos y amigos más cercanos en la finca Valdepalacios, un hotel de cinco estrellas situado en Toledo. Ahora, cuando se cumplen 25 años del inicio de su historia de amor, la pareja quiere celebrarlo pasando por el altar.

Su abuela paterna

A falta de una madre a la que poder felicitar, Ro tiene a su abuela paterna como símbolo de la maternidad a la que felicitar este 4 de mayo. Se llama Luisa Carrasco y tiene 92 años. De hecho, en uno de sus post, la primogénita de Rocío Carrasco ha subido una imagen en la que aparece en un restaurante junto a Luisa Carrasco (que aparece con la cara tapada) y en la que se lee el bonito mensaje "Mi cita de hoy. Afortunada de tenerte".