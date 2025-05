Joaquín Prat hace la cruz y la raya a Pelayo por lo que ha hecho en Supervivientes

Si hay un protagonista indiscutible en la última edición de Supervivientes ese es Pelayo Díaz. El diseñador e influencer no duda en ser parte de toda polémica porque no hay nada que le guste más. Incluso cuando no está por la labor -rara vez- acaba salpicado dado su perfil alto allá donde va. El asturiano se metía de lleno en el debate que se estaba produciendo en la palapa para soltar uno de los comentarios que más críticas ha recibido en las últimas hora y sobre el que no ha tardado en pronunciarse ni Joaquín Prat.

Durante la gala del pasado jueves Carmen Alcayde hablaba de su compañero y al finalizar se le pudo escuchar muy sutilmente dos palabras muy directas: "Come churros". Evidentemente no pasó desapercibida para el presentador que quiso saber más. Lo que no se esperaba era el comentario que iba a soltar Díaz. "Yo he estado en cuartos oscuros donde la gente se comía menos pol**s que vosotros churros", expresaba.

Joaquín Prat ha sido uno de los primeros en dar su opinión acerca de este comentario. "Es como si hubiese tenido un apagón de cabeza, Pelayo, ha sido uno de las idas de olla más fuertes que he visto en una palapa. Tuvo un blackout", señalaba el presentador.

Formato

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.