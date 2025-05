Olga Moreno, fichaje bomba de 'Fiesta' después de Gloria Camila: ¿se enfrentará a Ana Luque y Kiko Jiménez?

'Fiesta' ha fichado por sorpresa a Olga Moreno. La ganadora de 'Supervivientes 2021' debutó este jueves festivo como colaboradora del programa que presenta Emma García en Telecinco. Por su parte, el programa no solo sorprendió con la incorporación de la expareja de Antonio David. Desde hace apenas unos días, el programa también ha sumado como colaboradora a Gloria Camila Ortega, quien regresó así a Telecinco tras más de dos años alejada de los platós.

Durante su primera intervención en el programa, Emma García no tardó en plantear el tema de un posible encuentro con otra de las colaboradoras: "Oye, yo tengo una amiga mía en el programa, Ana Luque", a lo que Olga respondió, con cierta ironía: "Y mía". Cuando la presentadora le preguntó si tenían relación, Olga fue clara: "Mira, yo estaba en casa hace tres o cuatro semanas viendo 'Fiesta' y me encuentro a mi amiga Ana diciendo que ella nunca ha hablado mal de mí y yo me quedé: ‘¿Perdona, que nunca ha hablado mal de mí?’".

A partir de ahí, narró su versión del distanciamiento: "Yo estaba en un debate de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes', estoy con ella encantada, nos vamos al hotel, desayunamos juntas… Nos despedimos y al día siguiente me llama Leticia Requejo y me dice que Ana ha hecho una entrevista hablando mal de mí. Yo me di un lote de llorar".

Emma quiso saber si había intentado contactar con ella: "¿Y no os habéis sentado a hablar?". Pero Olga explicó que no: "No la llamé porque quería leer la entrevista". Y recordó: "Dijo que yo no la había defendido y se dijo aquí que no había ningún vídeo hablando ella mal de mí y que yo no la había defendido en 'Supervivientes'. Está todo guardado en las redes, me compré una camiseta con su cara pidiendo que la salvaran". Sobre la posibilidad de una reconciliación, la colaboradora se mostró tajante: "Yo con una persona que dice que he hecho un montaje con Agustín no quiero saber nada".

El regreso simultáneo de Olga Moreno y Gloria Camila ha generado muchas expectativas entre los espectadores, especulando sobre los posibles encuentros con otros colaboradores del programa como Kiko Jiménez o la propia Ana Luque. De estas opciones, lo que parece más probable es un posible reencuentro entre Olga y Ana. Tampoco se descarta una futura coincidencia de Moreno con Kiko Jiménez, actual tertuliano habitual del programa.

Eso sí, lo que parece inviable es un encuentro entre el que fuera novio de Gloria Camila y esta misma. Esta misma noche, el colaborador se sentará en el plató de '¡De viernes!' para responder a la que fuera su pareja y defenderse de las graves acusaciones que hizo la hija de Ortega Cano en el mismo programa la semana anterior.