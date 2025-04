Descuartizamientos, agresiones sexuales, ‘Crímenes’, de Carles Porta, vuelve con siete nuevos casos

El próximo 9 de mayo, Carles Porta y sus ‘Crímenes’ vuelven a Movistar Plus+ con una nueva temporada. Con su inconfundible estilo, “que lo ha convertido en un fenómeno dentro del true crime, narra casos que han tenido un gran eco mediático y profundiza en cada uno de ellos, pero a través de una investigación rigurosa y un trabajo de periodismo exhaustivo, manteniendo a la vez la tensión narrativa”, apuntan en la plataforma.

Carles Porta / Movistar +

En esta nueva temporada, agregan, “a lo largo de ocho episodios, conoceremos siete casos diferentes: sabremos qué les ocurrió a dos personas que compartían un edificio ocupado en Lleida, a un chico que fue asesinado en plena calle al volver a casa desde su instituto, a un maestro de primaria que apareció muerto en su piso o conoceremos el caso de un repartidor de comida a domicilio que aprovechaba su trabajo para asaltar sexualmente a mujeres”.

Carles Porta “es uno de los representantes del periodismo de no ficción más relevante de nuestro país”, añaden en Movistar Plus+. Reconocido con una mención especial del premio Ortega y Gasset de periodismo, ha desarrollado una dilatada carrera como periodista, escritor, reportero de televisión, corresponsal de guerra, productor audiovisual, guionista y director de cine. Ha publicado libros que se sumergen con rigor en la crónica negra nacional y su carrera radiofónica y televisiva de éxito lo ha convertido en una voz reconocible y ya imprescindible en el género del true crime gracias, entre otros, a su podcast 'Por qué matamos' y sus trabajos en la pantalla como 'Crímenes', 'El crimen de la Guardia Urbana', 'Luz en la oscuridad' y 'La caza del solitario' (todo disponible en Movistar Plus+).

Especial final de la II Guerra Mundial

Siguiendo con los crímenes, en la misma plataforma informan del estreno, el 8 de mayo, de 'Cómo la II Guerra Mundial se convirtió en global'. La Segunda Guerra Mundial, comentan en la plataforma, “ha sido considerada históricamente una guerra europea que acabó convirtiéndose en un conflicto global que cambió el mundo para siempre. Pero países como Japón, China o Estados Unidos nunca lo han visto así”.

A través de imágenes de archivo, documentos y entrevistas a expertos historiadores, este documental ofrece una perspectiva internacional de una guerra global, descubriendo historias nunca contadas y analizando el papel que jugaron superpotencias globales como Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, así como las naciones asiáticas en ascenso, como India, Japón o China.