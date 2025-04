Esta vez no fueron Los Simpson: "Día Cero", la serie de Netflix que anticipó el gran apagón

Ayer vivimos otro día histórico. Y van muchísimos en los últimos años. La realidad es que da miedo el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos. Y cuando sucede un hito como este, todos recurrimos a la cinematografía y es muy raro el caso en el que no encuentres una película o una serie que barruntara lo sucedido. Normalmente son Los Simpson, pero no en el caso del apagón.

La oscuridad total ya se dio en ‘Apagón’, una serie de televisión estrenada en Movistar+ en el año 2022. Sus cinco episodios están dirigidos por algunos de los mejores cineastas del país, como Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. Al cabo de estas cinco entregas se aborda el apagón mundial causado por una tormenta solar de gran magnitud.

Esta serie de televisión enfrenta a sus protagonistas a una crisis, donde deberán aprender, adaptarse y transformarse para salir adelante. No es en sí un relato apocalíptico al uso, sino un proceso de adaptación a una nueva realidad muy distinta de la que estamos acostumbrados.

¿Qué es una vulnerabilidad Zero Day?

Y, más recientemente, se estrenó otra serie, en este caso en Netflix y ambientada en Estados Unidos, en la que el leitmotiv también es un gran apagón. A partir de ahí, encomiendan a un expresidente de Estados Unidos jubilado encontrar el origen de un ciberataque mortal, pero se encuentra con una gran red de mentiras y conspiraciones. Este expresidente es Robert de Niro, y Día cero fue la primera serie que hizo en su vida.

Día cero (Zero Day) no es un nombre de serie que salga de la nada, sino que es la denominación que se le da a un tipo de vulnerabilidad. En el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explican que “es un tipo de vulnerabilidad que acaba de ser descubierta y que aún no tiene un parche que la solucione. La principal amenaza reside en que, hasta que se lanza dicho parche correctivo y los usuarios lo instalan en sus equipos, los atacantes tienen vía libre para explotar la vulnerabilidad y sacar provecho del fallo de seguridad. A este tipo de ataques, se les denomina ataques de día cero o Zero day attack”.

“Si prestamos atención a las noticias relacionadas con ciberseguridad o informática, no tardaremos mucho en encontrar algún artículo relacionado. Por ejemplo, un caso llamativo fue el ransomware que afectó a una gran cantidad de equipos a lo largo de 2017. A raíz de una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows, los ciberdelincuentes se aprovecharon y consiguieron infectar una gran multitud de equipos con el ransomware WannaCry, que encriptó los archivos de los ordenadores infectados pidiendo un rescate a los usuarios”.