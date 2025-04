El público ovaciona a Terelu Campos en su debut como actriz en Valladolid

Sinopsis de la obra 'Santa Lola': "Se levanta el telón y nos encontramos un lugar totalmente blanco y aséptico donde un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y el rimmel corrido. No sabe dónde está, está totalmente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera está en las puertas del cielo junto a San Pedro. Una comedia divertidísima, con un ritmo endiablado que no dejará indiferente al espectador".