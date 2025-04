Ana Rosa se despidió del papa Francisco con el rosario que le bendijo y una carta ensalzando su legado: "No creía en una Iglesia cerrada como un castillo"

Ana Rosa Quintana se encuentra en Roma para cubrir el funeral del papa Francisco. Es la única que lo hace cubre el acto sin estar en un informativo en nuestra televisión, pues el resto de cadenas han optado por los equipos de sus telediarios.

Desde allí, Quintana ha querido despedirse del papa Francisco con una carta en la que ensalza su legado y destaca la importancia del acto que tiene lugar hoy. Además, ha enseñado el rosario que le bendijo el Pontífice cuando ella estuvo enferma.

"No hay un evento en el planeta que congregue a tantos jefes de Estado de Gobierno, de todo el mundo, representantes de todas las religiones y, eso sí, gracias al papa Francisco, mezclados con presos, exiliados, migrantes, refugiados, marginados, ciudadanos anónimos de todos los confines de la Tierra. Hoy es un día que todas las miradas del mundo, absolutamente todas, están aquí en Roma", comenzaba destacando la presentadora.

"Hoy se celebra un funeral de un apóstol que nos ha dejado muchísimas enseñanzas, que ha querido abandonar este mundo en una sencilla caja de madera, en la única en la que pone un nombre en latín, Franciscus. El papa que, con sus errores y sus aciertos, no creía en una Iglesia cerrada como un castillo, el papa que abrió su pontificado a todas las confesiones, el papa que dijo 'la primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante el prójimo", continuaba diciendo la periodista.

Pero además, Ana Rosa ha querido aprovechar para hablar nuevamente del rosario que le bendijo el Pontífice latinoamericano cuando ella estaba enferma, mostrándolo cámara: "Cuando yo estaba malita, en plena quimioterapia, me hizo llegar, por un amigo en común, un rosario del papa Francisco, bendecido especialmente para que me curara. Algo habrá hecho".

El programa de Ana Rosa hoy desde Roma / Mediaset

"Yo, en ese momento, lo necesitaba. Estaba muy enfermita. Y digo yo que algo me habrá hecho porque aquí estoy, sana y salva. Me lo he traído porque creo que tendría que estar aquí", ha concluido antes de seguir comentando el funeral que concentra a miles de medios de todo el mundo.