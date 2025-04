Dudas sobre la familia de las Campos y su "perfecta" reconciliación

El paso de José María Almoguera por Gran Hermano Dúo no solo le devolvió el amor con la relación con María la Jerezana tras la ruptura con Paola Olmedo, sino que también brindó la reconciliación entre él y su madre, Carmen Borrego.

Sin embargo, las aguas siguen turbias en la familia Campos. Recientemente, Alejandra Rubio estalló en directo después de que le dijeran en el programa 'Vamos a ver' que su primo José María Almoguera era más simpático que ella. Ante esta opinión, Alejandra Rubio espetó: "Yo no voy por detrás cerrando entrevistas exclusivas".

"Si tiene pruebas, que lo demuestre"

Por alusiones, Almoguera ha respondido recordando que se dedican a lo mismo: "No sé a qué se refiere con que yo voy por detrás. Si tiene pruebas, que lo demuestre. Yo cuando he negociado alguna exclusiva se ha negociado con el director de la entrevista".

Unas palabras que Alejandra Rubio ha querido matizar. "Jose ha dicho que él y yo hacemos lo mismo, y para mí no porque yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, no he vendido exclusivas hablando mal de mi madre, no he entrado en ningún reality de televisión...", se defendía. "Este mundo es muy difícil y no es para todo el mundo".

Por su parte, Carmen Borrego trata de acallar todas las críticas negando cualquier polémica. "No hay mala relación, no inventéis donde no hay". En este sentido, Carmen Borrego ha asegurado que su familia está "perfectamente reconciliada". "No tengo ningún problema con Alejandra, con mi hermana, con mi hijo". Eso sí, ha apuntado que no son iguales: "Somos familia, pero somos diferentes".

Zasca a Alejandra Rubio: ¿Cuántas cosas ha querido ser?

Este rifirrafe familiar ha dado pie a las críticas por parte de sus detractores. Un colaborador de 'Tentáculos', el programa de Canal Quickie y Ten presentado por Carlota Corredera y Kiko Hernández, criticaba durante la emisión del programa la indecisión de Alejandra Rubio en relación a sus aspiraciones profesionales. "Desde que la conocemos, ¿cuántas cosas ha querido ser? Ha querido ser diseñadora de moda, abogada, actriz, influencer y ahora colaboradora de televisión que es como su lugar natural para ella", ha expresado.