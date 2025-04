Belén Esteban le echa la bronca a Broncano: “Estoy muy enfadada”

El próximo lunes, 28 de abril, tendrá lugar, por fin, el desfile de personajes del nuevo programa de Televisión Española (TVE) La familia de la tele. Un día después, el 29, tendrá lugar el estreno oficial. Para hablar de ello, ayer fueron a La Revuelta dos de sus presentadoras, María Patiño y Belén Esteban . Y, como siempre que Esteban pisa el plató de Broncano (en realidad, cualquier plató) se lio un poquito.

Esteban le dijo con su tono habitual al presentador que estaba muy enfadada con él. ¿Por qué?, respondió Broncano, y ella se explicó lo siguiente: “Yo he venido aquí siete veces encantada, y ahora que estoy en la televisión española como tú, quiero que un día vengas a la familia de la tele”.

Pero, un momento, interrumpió el presentador, “¿entonces por qué estás enfadada? Y Esteban respondió: “Porque he venido siete veces y tu nunca”. “Pero a dónde voy a ir”, interpeló Broncano.

Entonces, María Patiño se metió en medio y Esteban, cual secreto, le dijo a voces: “Que nos lo han dicho los jefes”.

Al final, Belén Esteban le comentó a Broncano, con cara de pena, que le haría mucha ilusión que fuera un día media hora. Aunque no consiguió arrancarle un compromiso al humorista.

Belén Esteban, orgullosa de la llegada de ‘Sálvame’ a la TVE

Belén Esteban nunca ha ocultado su felicidad por llegar a Televisión Española. "Estoy muy feliz, mucho. Nos lo merecíamos todos", confesó a Europa Press. "Ya no quiero pensar en el pasado, solo quiero pensar que estoy feliz. La vida es así, son etapas y no os voy a mentir, estoy muy feliz. Yo soy persona de tele y me gusta lo que es buena tele", apuntó.

Además de con Belén Esteban y María Patiño, el formato también contará con Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos y Marta Riesco.

Asimismo, dará voz a expertos como el doctor Sánchez Martos, el entrenador Cesc Escolá, la nutricionista Marta Verona, el jardinero Ignacio Guío, el veterinario Fernando Pérez, la adiestradora Lucrecia Mangialavori y el científico Luis Quevedo, entre otros.

Desde TVE defendieron su apuesta por una televisión pública "cercana, inclusiva y de calidad", que, según informa el ente público, responda a las necesidades e intereses de todos los ciudadanos con el fin de "acompañar, entretener e informar". 'La familia de la tele’ se presenta como un living show inspirado en los grandes magacines tradicionales, pero con una puesta en escena y una realización completamente diferentes, explican.