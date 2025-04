Alberto Chicote al borde de la retirada: "Cojo una baja médica porque me daban arritmias"

Alberto Chicote lleva más de una década vinculado a la pequeña pantalla. El cocinero madrileño ha conseguido convertirse en un rostro conocido de la televisión gracias a su despegue en Pesadilla en la cocina, un programa en el que el chef entraba a las cocinas de restaurantes epañoles para poner sobre la mesa el mal funcionamiento de muchas de ellas.

Además de su papel como presentador, el madileño no ha dejado de lado su labor como cocinero de sus propios restaurantes Omeraki y Yakitoro. Un trabajo demandante y exigente que habría llevadao al cocinero a replantearse su carrera. . "En 2010, por primera vez en mi vida, cojo una baja médica porque me daban arritmias y el cardiólogo no sabía por qué. Me dijo que una cocina no era el mejor sitio para estar”, ha contado.

Trayectoria

Alberto Chicote (Madrid, 23 de junio de 1969) es un chef, escritor y presentador de televisión español.

En su trayectoria culinaria ha destacado por mezclar en la cocina tradicional con otras técnicas, siendo uno de los pioneros de la cocina fusión en la gastronomía española. Actualmente dirige el restaurante Omeraki en Madrid y fue fundador de Puertalsol y Yakitoro, también en la capital. Es conocido por sus apariciones como presentador en los canales de televisión del grupo Atresmedia, donde ha estado al frente de programas como Pesadilla en la cocina, ¿Te lo vas a comer? y Top Chef.

Alberto Chicote del Olmo nació en Madrid el 23 de junio de 1969, en el seno de una familia de clase trabajadora que reside en el barrio de Carabanchel Alto. Además de la gastronomía, es aficionado a deportes como el rugby y el tiro con arco. En su juventud llegó a formar parte de la selección madrileña de rugby, en la que coincidiría con Javier Bardem.