Laura Escanes se machaca en el gimnasio: “Ya levanto 100 kilos”

Con motivo del 50 aniversario de La Roche Posay, la influencer Laura Escanes ha hablado con Hola, y ha repasado su actualidad, personal y profesional. En la entrevista, Escanes asegura que hace deporte, al menos, cuatro días a la semana, y una hora cada día. Sobre todo, afirma, hace ejercicios de fuerza, de hecho, está levantando 100 kilos. También le gusta el cardio, asevera, pero lleva un tiempo lesionada de la rodilla por correr demasiado.

Sobre su relación con el monitor de esquí Joan Verdú, comenta que está “muy tranquila” y “muy en paz” y que se conocieron por amigos en común.

Laura Escanes deja en shock a Jesús Calleja

Recientemente, Escanes participó en el programa Universo Calleja, donde confesó algo que nunca había contado: abortó cuando tenía 20 años.

Durante su viaje a Egipto, Laura Escanes confesó a Calleja que el aborto ha sido una de las decisiones más difíciles de su vida: "Yo no estaba nada preparada ni mental, ni física ni económicamente. Fue muy duro decidirlo porque para mí Risto Mejide era el amor de mi vida, y yo quería ser madre con él", reconocía. Insistía además en que fue ella la que tomó la decisión y asegura que está a favor del aborto: "Siempre lo he defendido".

El aborto de Laura coincidió con un viaje a Sudáfrica que realizó también con Jesús Calleja y con Risto Mejide. Ahora, nueve años después, le ha explicado al presentador el motivo por el que se protegió tanto a sí misma durante aquella aventura: "Estaba mal, personalmente y físicamente yo no estaba bien. Risto quería protegerme a mí, esas semanas yo estaba sangrando lo más grande, con unos dolores horribles"

Escanes reconoció que muy poca gente sabía que había abortado y que tampoco tenía claro si lo iba a contar. Sin embargo, decidió abrirse y aseguraba que abortar "no es nada malo, no me tengo que avergonzar, para nada".

Pero cuando tomó la decisión reconoce que se sentía culpable: "Venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando, que para protegerme a mí misma ese tema no lo he comentado. He ido aprendiendo muchísimo con el paso del tiempo, y estoy orgullosa. Ahora estoy muy feliz y me he priorizado mucho".