'Gran hermano' cumple 25 años: las cifras (y escándalos) del fenómeno televisivo antes de su mudanza

Hace 25 años, el 23 de abril del año 2000, las puertas de 'Gran hermano' se abrieron por primera vez en España. Diez desconocidos entraron en la famosa casa del 'reality' para convivir durante cuatro meses, sin saber que el programa de Telecinco iba a convertirse en todo un fenómeno televisivo: Ismael, Ania, Iván, Marina, Vanessa, Jorge, Nacho, Silvia, Israel y María José, a los que luego se sumarían los reservas Koldo, Mabel, Íñigo y Mónica tras diversos abandonos voluntarios. Empezaba así el "experimento sociológico", como lo calificó entonces su presentadora, Mercedes Milá.

La primera temporada del concurso dejó frases para el recuerdo (la mayoría de Jorge Berrocal, como el "¿Quién me pone la pierna encima?" y el "No lloréis, que me voy a casar con ella") y unos datos de audiencia estratosféricos. Un total de 9.909.000 millones de espectadores (un 54,3% de share) siguieron la gala de ‘Gran hermano 1’ que Telecinco emitió el 17 de mayo del año 2000, convertida en la emisión más vista de la historia del concurso. En ella tuvo lugar la expulsión por parte de la audiencia de Israel y la inmediata decisión por parte de Silvia, con la que había iniciado una relación sentimental dentro de la casa, de abandonar el programa juntos.

Pero el récord de 'share' se consiguió en la final del 21 de julio de 2000, con 9.105.000 espectadores y un 70,8% de cuota de pantalla viendo cómo Ismael Beiro se imponía finalmente a Ania y se embolsaba los 20 millones de pesetas del premio, después de haber contado con una asignación diaria de 500 pesetas. La cifra supone también el récord histórico de 'share' alcanzado por un programa de televisión en la historia de nuestro país (sin contar eventos deportivos, musicales y debates electorales).

El fenómeno televisivo había comenzado unos meses antes en Holanda, con el estreno del 'Big Brother' original el 16 de septiembre de 1999, un título inspirado en la famosa cita de 1984 de George Orwell: “El Gran Hermano te está observando”.

Condena por abusos sexuales

Desde entonces, el programa ha contado en España con 32 ediciones emitidas por Mediaset entre todas las versiones del formato (19 de anónimos, ocho de ‘GH VIP’, tres de ‘GH DUO’ y dos de ‘GH: El Reencuentro’), con un total de 547 concursantes.

En estos 25 años, la casa de 'Gran hermano' España ha acogido 3.100 días de convivencia (lo que equivaldría a 8 años y medio de vida ininterrumpida), 434 pruebas semanales, 375 expulsiones y 60 romances. El gran escándalo, eso sí, fue el de la condena de uno de sus concursantes, José María López, por los abusos sexuales cometidos contra su compañera Carlota Prado cuando estaban dentro del programa. Sin olvidar que la relación de Carlos 'El Yoyas' y Fayna, que el año pasado acabó con él en prisión tras una condena por malos tratos, se fraguó en 'GH 2'. Aunque ya en el 'reality' su actitud agresiva le costó una expulsión disciplinaria, la primera del concurso.

Ismael Beiro, ganador de 'Gran hermano 1' / MEDIASET

Las cifras de audiencias más altas corresponden a la primera edición. 7.733.000 espectadores y un 51,2% de share siguieron de media las 16 emisiones de ‘Gran Hermano 1’, el programa de entretenimiento más visto de la historia de la televisión en España. Le sigue ‘Gran Hermano 2’, con 6.770.000 espectadores y un 42,5% de cuota en sus 17 emisiones.

Los datos internacionales también quitan el hipo: desde su lanzamiento en Holanda en septiembre de 1999, ‘Big Brother’ ha estado siempre en emisión en algún lugar del mundo, salvo en 99 días. Desde el 12 de enero de 2004, ha estado en el aire constantemente.

‘Big Brother’ cuenta con 70 adaptaciones hasta la fecha, con más de 600 temporadas y 36.000 episodios producidos. Los últimos territorios en sumarse han sido Kosovo, Malta y Chile.

2024 fue el mejor año de la historia para ‘Big Brother’, con 35 ediciones emitidas en 28 mercados. Más de 10.000 concursantes han convivido durante más de 52.000 días en la casa. Y en la India, se producen anualmente seis versiones en idiomas locales. En 2005, la quinta edición en los Países Bajos acogió la llegada del primer bebé en una casa de ‘Big Brother’.

En España, después de 24 de sus 25 años celebrando la convivencia en la ya mítica casa de Guadalix de la Sierra (ya que la primera temporada se rodó en Soto del Real), este año el 'reality' se muda a una nueva localización.