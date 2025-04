De Jane Austen a Stephen King: 100 adaptaciones literarias que puedes ver en Movistar Plus+

1. Roald Dahl - Matilda

2. Sigrid Nunez - La habitación de al lado.

3. Alejandro Dumas - El conde de Montecristo

4. Heather Morris - El tatuador de Auschwitz

5. Hilary Mantel - Wolf Hall: el trueno en el reino

6. Jane Austen - Emma

7. Jussi Adler-Olsen - Sin límites: Los casos del departamento Q

8. Colleen Hoover - Romper el círculo

9. Michael Robotham - Sospechoso

10. Víctor Méndez Sanguos - Narcogallegos

11. Agatha Christie - Agatha Christie: Matar es fácil

12. Shiori Ito - Black Box Diaries

13. Enrique Rubio - Escape

14. Katixa Agirre - Salve María

15. Laetitia Colombani - La trenza

16. Sara Mesa - Un amor

17. Alejandro Dumas - Los tres mosqueteros: Milady

18. Diana Gabaldon - Outlander

19. Romain Puértolas - De la India a París en un armario de IKEA

20. Frank Schätzing - El quinto día

21. León Tolstoy - Volver a caer

22. Lily Brett - Treasure

23. Matt Haig - Los Radley

24. Shere Hite - Shere Hite y el orgasmo femenino

25. Anthony Horowitz - Alex Rider

26. Paco Roca - La casa

27. Boston Teran - La bala de Dios

28. Alejandro Dumas - Montecristo

29. Irvine Welsh - Crimen, de Irvine Welsh

30. Samuel D. Hunter - La ballena (The Whale)

31. Leonie Frieda - La reina serpiente

32. Deborah Harkness - El descubrimiento de las brujas

33. Irvine Welsh - Creation Stories

34. Julia Navarro - Dime quién soy (serie original Movistar Plus+)

35. James Herriot - Todas las criaturas grandes y pequeñas

36. Sally Rooney - Normal People

37. Christine Leunens - Jojo Rabbit

38. Eva García Sáenz de Urturi - El silencio de la ciudad blanca

39. Jack London - Martin Eden

40. Ernest Cline - Ready Player One

41. Andy Weir - Marte (The Martian)

42. Fredrik Backman - Un hombre llamado Ove

43. Anthony McCarten - La teoría del todo

44. F. Scott Fitzgerald - El gran Gatsby

45. Max Brooks - Guerra Mundial Z (versión extendida)

46. Victor Hugo - Los miserables

47. Philip K. Dick - Destino oculto

48. Michael Morpurgo - War Horse (Caballo de batalla)

49. Elizabeth Gilbert - Come, reza, ama

50. David Ignatius - Red de mentiras

51. F. Scott Fitzgerald - El curioso caso de Benjamin Button

52. Max Allan Collins - American Gangster

53. Roald Dahl - Charlie y la fábrica de chocolate

54. Tom Clancy - Pánico nuclear

55. Louis de Bernières - La mandolina del capitán Corelli

56. Sylvia Nasar - Una mente maravillosa

57. Thomas Harris - Hannibal

58. Anónimo - Lázaro de Tormes

59. Reinaldo Arenas - Antes que anochezca

60. William Peter Blatty - El exorcista (versión extendida)

61. Fernando Vallejo - La virgen de los sicarios

62. Chuck Palahniuk - El club de la lucha

63. Manuel Rivas - La lengua de las mariposas

64. Arturo Pérez-Reverte - Territorio Comanche

65. David Baldacci - Poder absoluto

66. Almudena Grandes - Malena es un nombre de tango

67. Antonio Gala - Más allá del jardín

68. Nathaniel Hawthorne - La letra escarlata

69. Arturo Pérez-Reverte - La tabla de Flandes

70. Stephen King - Cadena perpetua

71. Tom Clancy - Peligro inminente

72. Winston Groom - Forrest Gump

73. Gerry Conlon - En el nombre del padre

74. Thomas Keneally - La lista de Schindler

75. Tom Clancy - Juego de patriotas

76. J.M. Barrie - Hook (El capitán Garfio)

77. Thomas Harris - El silencio de los corderos

78. Tom Clancy - La caza del Octubre Rojo

79. William Shakespeare - Enrique V

80. Felipe Trigo - Jarrapellejos

81. Henry James - Otra vuelta de tuerca

82. Frank Herbert - Dune

83. Miguel Delibes - Los santos inocentes

84. Ramón María del Valle-Inclán - Luces de Bohemia

85. Stephen King - Christine

86. Edgar Allan Poe - El gato negro

87. Julio Verne - Misterio en la isla de los monstruos

88. Agatha Christie - El espejo roto

89. Leopoldo Alas 'Clarín' - La regenta

90. Truman Capote - A sangre fría

91. Boris Pasternak - Doctor Zhivago

92. Joseph Conrad - Lord Jim

93. John Steinbeck - Al este del edén

94. Graham Greene - El tercer hombre

95. Dashiell Hammett - El halcón maltés

96. Daphne du Maurier - Rebeca

97. Didier Van Cauwelaert - Sin identidad

98. Patricia Highsmith - A pleno sol

99. Francesc Escribano - El maestro que prometió el mar.

100. André Aciman - Call Me by Your Name