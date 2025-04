Iván, el matemático que ha hecho historia en "Cifras y letras"

El matemático de 50 años Iván Abella Villar culminó en la noche de ayer la segunda racha más larga de participación en la historia del concurso televisivo "Cifras y letras", con 17 programas consecutivos. En 16 de ellos pasó a la prueba final para intentar llevarse un bote que ya alcanza los 197.000 euros. En tres ocasiones se quedó a solo dos pasos de conseguirlo. No pudo ser y ayer cayó eliminado por un solo punto frente a su contrincante. Eso sí, llevándose un pellizco de 12.400 euros para casa.

Su larga presencia en la pequeña pantalla le ha granjeado cierta popularidad. "Desde que empezaron a emitirlo, hay veces que me paraba hasta gente que no conocía de nada, desde un conductor de autobús hasta una familia que me paró por la calle", al reconocerlo, dice tras su paso por un programa en el que la rapidez en el cálculo numérico y para descifrar palabras es clave.

Algunas de las pruebas de "Cifras y letras" se pueden "entrenar" con programas on-line, añade, pero no las más complicadas, en las que es fundamental anticiparse al otro concursante.

Esta fue su tercera participación en un programa. En 2004 ya lo hizo en "Pasapalabra" y hace dos años y medio animado por un amigo ovetense participó en "El Cazador", donde consiguió ganar otros 8.000 euros. "En el futuro me gustaría ir a ‘Saber y Ganar’, porque es el tipo de concurso que me gusta", apunta.

La edad de Jordi Hurtado

Otro de los programas míticos del mismo perfil que "Cifras y letras" es "Saber y ganar". En este caso, hay un plus: el presentador, Jordi Hurtado. Su edad es todo un misterio porque se trata del presentador de televisión eterno. Lleva 30 años al frente de "Saber y Ganar" y es una de las caras más amables de la televisión. Todo el mundo le quiere y respeta no solo por ser líder de audiencia en La 2 sino porque difunde un espacio de cultura frente a una batalla de audiencias encarnizada protagonizada por el mundo rosa.

Pero, ¿qué edad tiene realmente? En ocasiones, sus propios compañeros de RTVE han bromeado al respecto en sus redes sociales al postear que "Se desconoce su edad real, pero tenemos documentos que lo muestran presentado ya en la Edad Media", publicaron en una ocasión con imágenes del presentador en el año 1986 en "Si lo sé no vengo".

Hurtado Nació en San Feliu de Llobregat en el año 1957. Es decir, este año cumple 68 años. Está casado desde hace 30 años con su mujer, que es ejecutiva, y juntos tienen tres hijos. El pequeño de ellos trabaja con él, pero detrás de las cámaras.

Jubilarse no entra en sus planes y en más de una ocasión ha asegurado que "el trabajo da energía". Le gusta leer, el cine, caminar y viajar siempre que puede.