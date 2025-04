La confesión de Jordi Évole a Susanna Griso: "Me ha dado vergüenza"

La muerte del Papa ha sobrecogido a la sociedad internacional. El sumo pontífice fallecía el pasado domingo de un ictus, tras meses haciendo gala de una salud delicada. Como tema del momento, los magacines han seguido de cerca desde su muerte hasta la elección del futuro líder de la iglesia católica y precisamente ha sido una conexión en directo entre Susanna Griso y Jordi Évole en Espejo Público el momento en el que se ha vivido cierta tensión en el programa.

"¿Qué has sentido al ver las condolencias de esos líderes y lideresas?", le ha preguntado directamente Susanna Griso al periodista y presentador. En ese momento, Évole no se ha mordido la lengua y se ha plantado: "He sentido un poco de vergüenza ajena. Me ha dado vergüenza ajena ver a gente que en vida le pusieron a parir y no lo trataron nada bien y que ahora, con la muerte, todo el mundo pase a ser bueno. Hay mucho mensaje hipócrita y, bueno, nada nuevo".

Trayectoria

El 14 de septiembre de 1998, Susanna Griso se unió a Antena 3, donde comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la conducción de Antena 3 Noticias 2, encargándose también de coberturas especiales como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de los años, fue la principal presentadora de diversos informativos, en ocasiones en solitario y otras veces acompañada de diferentes periodistas.

En 2003, regresó a la conducción de Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. Durante ese periodo, Roberto Arce se unió como copresentador, mientras Susanna continuó con su papel destacado en el programa. En 2006, dejó Antena 3 Noticias 1 para liderar el programa de actualidad Espejo Público, que presenta desde entonces.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha estado al frente de numerosos especiales, como los de las elecciones generales de 2008 y 2019, y ha colaborado en diversas iniciativas benéficas, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, presentó programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 estuvo a cargo de Dos días y una noche. También ha sido una figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos importantes de la actualidad.

En directo

Largas colas en la Basílica de San Pedro para despedirse de Francisco Largas filas de fieles se han formado desde primera hora de esta mañana en el exterior de la Basílica Papal de San Pedro para dar su último adal Papa Francisco. Durante el recorrido del féretro por la Plaza de San Pedro se han podido escuchar aplausos que salían de entre los 20.000 fieles congregados para despedir al Papa, según cifras facilitadas por Vatican News. Las puertas de la basílica se han abierto al público a las 11:00 horas y desde horas antes ya se formaban largas colas. Los primeros grupos esperaban detrás de las puertas recitando los Misterios del Rosario, y se han apresurado a entrar tan pronto como han recibido el visto bueno de los gendarmes y voluntarios. Según se observa en las imágenes del interior de la basílica, una vez dentro del templo, los ciudadanos, aglomerados en el centro, avanzan despacio en bloque hasta los pies del altar. Se acercan al féretro, sacan sus teléfonos al llegar a la barrera y se detienen unos instantes a mirar al Papa Francisco mientras hacen la señal de la cruz.

Agencias y aerolíneas incrementaron viajes a Roma por el Jubileo, pero podrían aumentarlos Las agencias de viajes prevén un incremento de las visitas a Roma tras la muerte del papa Francisco, con la consiguiente subida de precios, mientras que las aerolíneas por el momento mantienen sus programaciones, que ya aumentaron por la celebración del Jubileo durante todo este año. Fuentes de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), han explicado a EFE que miles de personas están viajando a Roma por el Año Jubilar -que se celebra desde el 25 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2026- y avanzan que podrían producirse aumentos adicionales para los actos de despedida del papa, aunque por el momento no concretan cifras.

Starmer dice en el Parlamento que el papa Francisco fue un "hombre extraordinario" El primer ministro británico, Keir Starmer, rindió este miércoles tributo en el Parlamento al fallecido papa Francisco, al que calificó como "un hombre extraordinario". "Toda la cámara se unirá a mí para rendir homenaje a Su Santidad el papa Francisco, un hombre extraordinario. Su labor de toda la vida en favor de la justicia dejará un legado perdurable, y personas de todos los orígenes y creencias se sintieron inspiradas por su humildad y compasión", dijo el líder laborista en la Cámara de los Comunes. Agregó que las muestras de dolor vistas en los últimos dos días demuestran "el respeto y la admiración" que el mundo sentía por él.

"Jerusalén está triste": cristianos despiden al papa con un réquiem en el Santo Sepulcro Cientos de religiosos, diplomáticos y curiosos se despidieron este miércoles del papa Francisco en una misa de réquiem en la Basílica del Santo Sepulcro, localizada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a donde acudieron a rendir tributo no solo los cristianos católicos de Tierra Santa sino también ortodoxos y protestantes. "Jerusalén está muy triste por la muerte de Francisco. Le deseamos que descanse en el cielo. Le queremos porque siempre abogó por la paz", dice a EFE el palestino cristiano ortodoxo Issa Anis Kassissieh, cuya familia constituye una de las comunidades cristianas más antiguas de Jerusalén. La misa, acompañada de cantos al unísono en latín en los que se iba desgranando el texto litúrgico -junto al sonido del órgano eclesiástico-, estuvo auspiciada por el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén y candidato papable.