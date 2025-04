Jessica Bueno y la defensa de Luitingo en plena guerra con Peleteiro

Jessica Bueno tiene tantos frentes abiertos que no sabe cómo ir cerrando uno a uno. Por un lado, Luitingo, su última expareja, que le ha dejado el corazón roto a consecuencia de una separación que casi nadie se esperaba. Por otro, el padre de sus dos hijos pequeños, Jota Peleteiro, que le ha cogido el gusto a los platós y ha contado su versión sobre su ruptura.

Aunque el cantante quiere pasar página y centrarse en su carrera musical , el hecho de que el exfutbolista asegurase que la andaluza es una madre que quiere mucho a sus hijos, pero se está olvidando un poco de los pequeños "por la obsesión que tiene con destruirme a mí" ha hecho que Luitingo salte en defensa de su ex tras las palabras del futbolista

En este sentido, "yo no entro ahí pero lo que sí te digo de corazón es que Jessica es un pedazo de madre de los pies a la cabeza", ha dejado claro, respondiendo sin paliativos a las insinuaciones de Peleteiro.

La andaluza, por su parte, cada vez acude a más eventos para lanzar aún más su carrera y ha participado hace poco en el podcast 'Madres y Musas".

La charla del episodio al que ha sido invitada giraba en torno a las amigas y a lo fácil que puede resultar alejarse de las amistades en la edad adulta debido a lo centrada que puede estar una en sus responsabilidades como madre y en la rutina. Un tema con el que la modelo se ha sentido muy identificada, asegurando que se ha distanciado de muchas de sus amigas, pero que se siente afortunada porque cuando se hizo pública su ruptura con Luitingo muchas le escribieron para ofrecerle su apoyo pese a que llevaba meses o, incluso un año, sin hablar con ellas.

La sevillana ha explicado que un factor que le hizo ser una persona con poca vida social más allá de los planes que realiza con sus tres hijos, que tienen 12, 10 y 3 años, es que se centró mucho en su faceta como madre de Fran Rivera Bueno, su hijo en común con Kiko Rivera, que llegó al mundo cuando ella tenía 22 años: "Cuando fui madre por primera vez estaba muy observada por la prensa y por todo el mundo. Yo me metía muchísima presión y quería ser la madre perfecta para que nadie me juzgara. Por eso, a pesar de ser tan joven, pues me centré en mi hijo porque yo no quería salir ni quedar para que no dijeran que me estaba divirtiendo y había dejado de lado a mi hijo".

Otra razón por la que la andaluza no tiene contacto asiduo con sus amigas es que su grupo "de toda la vida", el de sus amigas del pueblo de Los Molares, viven allí y ella va "poquísimo" a esta localidad situada cerca de Sevilla, ciudad en la que reside actualmente. "Pero sé que si las llamo estamos ahí", ha apostillado Jessica, que también ha revelado que no ve a su mejor amiga de la infancia porque vive en Dublín pero que hablan por Instagram.