El duro relato de Àngel Llàcer tras su enfermedad que le ha acercado a la muerte

Àngel Llàcer, el afamado comunicador que se dio a conocer por su intervención en la primera edición de Operación Triunfo, todavía tiene las secuelas, tanto físicas como emocionales, de la larguísima enfermedad que le ha mantenido fuera de las cámaras de la televisión en un estado muy grave, casi al borde de la muerte.

A sus 50 años ha experimentado un cambio de vida brutal por culpa de una bacteria que contrajo en un viaje a Vietnam: "Fue un horror, llegaron a temer por mi vida", cuenta, emocionado, al recordar la pesadilla que ha pasado estos meses, tanto él como sus seres queridos, sumidos en la preocupación.

El también miembro del jurado de "Tu cara me suena" sufrió una fascitis necrotizante que derivó en cuatro operaciones y medio mes en la UCI. "Me despedí de mi familia porque pensé que me iba a morir", ha contado Llàcer en el programa de la televisión catala "Col-lapse". Si la bacteria llega a entrar a un órgano vital "entonces se acabó, o salía sin pierna o no salía". Fue en este momento cuando cogió uno a uno a sus seres más queridos y les lanzó este mensaje: "Quereos los unos a los otros", parafraseando al mismísimo Jesucristo (... como yo os he amado).

Cicatrices

Como quien muestra una herida de guerra, el colaborador ha enseñado las cicatrices en su pierna con el orgullo del superviviente. Son grandes y muy visibles y "demuestran lo duro que ha sido todo, para que no se me olvide". A pesar de que la mejoría es evidente, "no estoy recuperado del todo", pero ya no corre peligro.