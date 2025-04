La otra profesión artística de Ion Aramendi alejada de los platós

Ion Aramendi es uno de los rostros más conocidos de Telecinco en la actualidad. Al éxito de Reacción en cadena se suman sus trabajos al frente del debate de Gran Hermano o Supervivientes. El vasco que empezó como reportero en Sálvame ama la televisión, pero tiene otra gran pasión: la música. Tiene una banda de rock y siempre que puede aprovecha para cantar en televisión.

Ion Aramendi vale para todo. Lo mismo presenta un concurso, que se lanza a domar a las fieras de los debates de ‘GH VIP’. Lo que muy pocos saben es que, cuando las cámaras se apagan, empieza su vida de artista y que, desde hace varios años, tiene un grupo del que es el cantante. Una banda de rock llamada ‘Pitch & Cols’ que ha dado conciertos en varias salas de España. De hecho, en mayo preparan una actuación en una conocida sala de Madrid. El presentador y su banda ya están ensayando para el evento.

Se trata de una actuación en directo para la que hacen falta muchas horas de vuelo. Es por eso que el presentador saca tiempo de donde puede y cuando no está en televisión grabando los programas de Reacción en cadena o con su familia está con su banda ensayando, tal como muestra en sus redes sociales.

Durante su etapa como reportero de ‘Sálvame’ y colaborador de ‘Hable con ellas en Telecinco’, lo vimos hacer alguna que otra actuación en directo para promocionarse y nos regaló escenas que merece la pena recordar.

La banda liderada por el presentador de ‘Reacción en cadena’ interpretó temas propios como ‘Miami’, ‘Mike Is In The City’ o ‘I Want You To Be’ y versiones de otras bandas como "Love of lesbian".