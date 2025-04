El mensaje de Kiko Rivera a... ¿Jessica Bueno?

"¡Siempre adelante!". Es el mensaje que Kiko Rivera ha escrito en sus redes sociales acompañado de otra parrafada profunda sobre los sentimientos: "Se vale estar triste, estar rotos, no estar siempre alegre y llorar, se vale ser humano... deja que te juzguen como les parezca porque la opinón es de ellos pero la realidad es tuya". Son muchos los que opinan que este consejo va dirigido a su expareja y madre de su hijo mayor, Jessica Bueno, que atraviesa un momento muy delicado. Primero, por la reciente ruptura con Luitingo envuelta en polémica y, además, por el careo con el otro padre de sus hijos, Jota Peleteiro, con quien tiene una guerra cruzada que se ha escenificado en los platós de televisión en los últimos días.

Sin embargo, la modelo es la madre de Fran, su hijo, y solo si ella está bien su progenitor también lo estará. De ahí que el mensaje de ánimo pueda ir para ella como mero consejo.

Mientras tanto, Luitingo respira tranquilo porque parece que ahora el foco mediático se ha separado de él a nivel personal y se ha dirigido hacia el futbolista.

Aunque Peleteiro ha criticado duramente a la modelo y la cupa de "estar obsesionada con destruirme", su objetivo principal -al menos, de palabra- es "terminar con esto". Intentó derrochar empatía al decir que entendía "que puede haber cicatrices después de una ruptura pero por el bien de nuestros hijos hay que parar". Además, alabó su perfil profesional "porque ella tiene suficiente capacidad para triunfar en la tele porque eso lo hace muy bien", dijo, sin resentimientos y deseándole "la mejor de las suertes".

Jessica no se cree sus palabras

Sin embargo, Jessica, también en plató, no se cree ni una sola de las palabras de su ex. Ni las buenas ni las malas. En este sentido, lo llama "manipulador" y anuncia que "pongo todo esto en manos del juzgado". Eso sí, con lo que ya no se calla es con lo que se refiere a sus hijos: "No los utilices para limpiar tu imagen porque no lo voy a permitir, he aguantado mucho y he estado muy callada siempre pero ya está".